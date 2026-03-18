Война в Иране может осложнить следующую зиму для Украины, – Кущ

Обострение ситуации вокруг Ирана уже влияет на газовые рынки Европы и может осложнить следующую зиму для Украины. Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его словам, цены на газ в Европе резко выросли: с €30–33 за МВт-ч в начале года до €60 и выше в начале марта. В случае дальнейшей эскалации рынок может столкнуться с дефицитом ресурса и новыми скачками цен.

Для Украины это означает риск дорогого импорта и проблемы с обеспечением газом в пиковые периоды. В то же время, как отмечает эксперт, страна имеет внутренний ресурс, который не используется в полной мере. Речь идет о месторождениях, которые уже готовы к работе, но простаивают из-за блокирования лицензий. В частности, эксперт приводит кейс британской компании Enwell Energy, которая ранее заявляла, что могла бы обеспечить дополнительные объемы газа для рынка при стабильных условиях.

По мнению эксперта, запуск таких активов – один из самых быстрых способов увеличить собственную добычу и должен рассматриваться Правительством как приоритет. Вместе с тем, затягивание решений в этой сфере только усиливает риски накануне нового отопительного сезона.