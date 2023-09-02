Военные успехи в море позволили Украине реализовать экспортный коридор морским путем, – эксперт
Атаки на корабли в российских портах, работа морских дронов, удачные операции в Крыму – все это дало возможность Украине самостоятельно, без согласования с Россией, реализовывать не только зерновой, но и фактически любой экспортный коридор по морскому пути. Об этом заявил экономист Андрей Новак, комментируя выход очередных двух судов из украинских портов.
"Для украинской экономики это, безусловно, очень хороший сигнал, говорящий о том, что фактически Украина уже возвращается постепенно к довоенной, до вторжения, экономической жизни, если уже даже смогла восстановить свой экспорт, и не только аграрный, морским путем", – отметил он.
По его словам, на ближайшей встрече президента Турции Эрдогана и президента России Путина Россия будет пытаться сыграть "хорошую мину при плохой игре": будет пытаться "продать" миру новое зерновое соглашение как жест доброй воли, чтобы не допустить голода в мире.
"Конечно, что новое зерновое соглашение уже не должно быть таким, как предыдущее. Поэтому есть шанс, что кроме того, что Украина сейчас самостоятельно пытается и понемногу реализует безопасность мореходства, если к этому еще прибавится соглашение с Россией по зерну, тогда объемы экспорта Украины морским путём смогут вырасти в разы", – говорит Новак.
Напомним, на днях еще два заблокированных из-за войны судна с чугуном и железорудным концентратом вышли из украинских портов в направлении Босфора. По словам министра Александра Кубракова, с 15 августа временным коридором воспользовалось уже 4 судна. Им, в первую очередь, пользуются судна, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения Российской Федерации.