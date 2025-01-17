Во время полномасштабной войны энергетики ДТЭК 49 раз 'поднимали' ТЭС с нуля после обстрелов

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК 49 раз поднимали теплоэлектростанции с нуля и возобновляли их работу после вражеских обстрелов.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что после вражеских атак станции часто вынуждены останавливались или садились на ноль. Это означает, что станция не производит и не отпускает электроэнергию в сеть из-за повреждений.

В компании подчеркнули, что в 2024 году энергетики более 20 раз поднимали станции с нуля после обстрелов, а с начала полномасштабного вторжения они это делали 49 раз.

"В прошлом году наши теплоэлектростанции подверглись десяти массированным атакам врага. Но, несмотря на все вызовы, наши энергетики прилагали и продолжают прилагать все усилия, чтобы восстанавливать разрушенные мощности. К ликвидации последствий этих атак и восстановительных работ были только непосредственно привлечены почти 4 тыс. энергетиков и ремонтников компании", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны более 200 раз.