Во временно оккупированном Крыму на АЗС пропал дизель: стали известны детали

Во временно оккупированном Крыму начался дефицит дизельного топлива (ДТ) на заправках. При этом так называемая местная власть начала оправдываться.

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Об этом пишут в социальных сетях, видео выкладывают местные жители. Так называемая власть ВО Крыма пообещала быстро решить проблему.

Гауляйтер временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, заявил, что на полуостров якобы задерживают доставку топлива из-за "логистических проблем". Он обещал, что проблема решится в ближайшее время, но ДТ нет уже 4 дня.

Также местные жители жалуются, что из-за дефицита цены на дизель на заправках начали моментально повышаться.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, военное и партизанское движение "Атеш", созданное украинцами и крымскими татарами, обнаружило в оккупированном Крыму очередную базу войск РФ. Свою военную технику захватчики разместили на окраине Бахчисарая.

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