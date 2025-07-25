Владельцы квартир существенно переписали цены на аренду: сколько теперь стоит снять жилье

Цены на аренду квартир в июне 2025 года выросли в среднем на 20% на фоне сокращения предложения на 11%. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры в Сумах (8 000 грн), Одессе (10 000 грн) и Житомире (10 000 грн), а Ужгород (18 670 грн) остался самым дорогим городом для аренды жилья.

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Об этом OBOZ.UA сообщили аналитики OLX Недвижимость, которые подготовили масштабный дайджест о том, что происходило на рынке недвижимости в первом полугодии 2025 года. Количество активных объявлений снизилось на 7%, тогда как количество отзывов от потенциальных арендаторов выросло сразу на 20%.

Такая ситуация создает жесткую конкуренцию между теми, кто ищет жилье, и подталкивает цены вверх. Медианная цена аренды квартир по всей стране выросла до 13 000 грн, что на 8% больше, чем в предыдущем месяце. Самый высокий уровень активности и дефицита ощущается в сегменте однокомнатных квартир, где количество объявлений упало на 9%, а спрос вырос на 20%. Медианная цена таких квартир сейчас составляет 11 000 грн.

Наибольшее подорожание зафиксировано в сегменте трехкомнатного жилья – на 33%, где медианная цена достигла 20 000 грн. Однако несмотря на рост стоимости, этот сегмент остается наименее конкурентным – всего 9 откликов на одно объявление. Для сравнения, на однокомнатные квартиры приходится в среднем 17,7 отзывов, что является самым высоким показателем среди всех типов жилья.

Регионально цены на однокомнатные квартиры выросли больше всего в Сумах (+33%), Одессе (+25%) и Житомире (+18%). Ужгород уже не первый месяц удерживает статус самого дорогого города для аренды, обойдя даже Киев и Львов. На фоне высокой стоимости и ограниченного предложения квартир растет интерес и к аренде домов.

В этом сегменте количество откликов выросло на 38%, а количество объявлений – на 10%. Медианная цена аренды частного дома в Украине прыгнула на 64%. Наибольшее подорожание зафиксировано в Николаеве (+50%) и Одессе (+45%).

В то же время в Хмельницком и Ивано-Франковске зафиксировано существенное удешевление соответственно на 50% и 25%. Такой контраст между городами демонстрирует неоднородность рынка, там, где много переселенцев, растет спрос и цены, а в городах с меньшей динамикой населения — наоборот, аренда дешевеет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в прифронтовых регионах Украины рынок недвижимости фактически остановился, ведь новостройки не возводятся, а цены на вторичное жилье упали на 30-50% из-за низкого спроса и рисков безопасности. Зато в западных областях и Киеве строительство продолжается, аренда и покупка набирают обороты, а рост спроса подталкивает цены вверх.

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