В части Украины рынок недвижимости замер: почему строительство остановилось и что будет с ценами

В прифронтовых регионах Украины рынок недвижимости фактически остановился, ведь новостройки не возводятся, а цены на вторичное жилье упали на 30-50% из-за низкого спроса и рисков безопасности. Зато в западных областях и Киеве строительство продолжается, аренда и покупка набирают обороты, а рост спроса подталкивает цены вверх.

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В таких городах, как Харьков, Сумы, Запорожье и Херсон, первичного рынка практически не существует.

Из-за угрозы обстрелов и нестабильности застройщики не рискуют инвестировать в новые проекты. Как объясняет эксперт рынка недвижимости Юрий Пита, здесь не строятся новые здания, а рынок ограничен только вторичной недвижимостью.

Цены на квартиры в этих регионах упали на 30-50% по сравнению с довоенными показателями. Несмотря на наличие предложений, спрос остается слабым – многие жители выехали или ищут более безопасные варианты жилья в других регионах.

Аренда в прифронтовых городах стала дешевле. Чаще всего жилье здесь арендуют не местные жители, а те, кто приезжает в командировку или имеет временную потребность находиться в этих городах.

Во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде и Закарпатье ситуация принципиально иная . Здесь продолжается активное строительство нового жилья, а рынок сохраняет стабильность. По словам экспертов, значительного скачка цен пока не прогнозируется, но тенденция к росту сохраняется.

Эти регионы стали новым центром жизни для многих внутренне перемещенных лиц. Это существенно повысило спрос как на покупку, так и на аренду жилья. В аренде жилья на западе страны цены выросли на 20% по сравнению с довоенным уровнем, ведь количество арендаторов значительно возросло.

В столице строительная активность ниже, чем на западе страны. Это может привести к дефициту новых квартир в ближайшее время. Сейчас на рынке доминирует вторичное жилье – квартиры с ремонтом пользуются наибольшим спросом. Люди стремятся найти готовые варианты, чтобы не тратить ресурсы на обустройство с нуля.

За год аренда в Киеве подорожала на 15-20%. Несмотря на это, спрос остается высоким, особенно со стороны внутренне перемещенных лиц и специалистов, работающих в столице.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во многих крупных городах ощутимо переписали цены на аренду квартир – причем преимущественно в сторону подорожания. Больше всего – в Одессе. Там за последние 6 месяцев цены максимально выросли на аренду как 1-комнатного, так и 2 и 3-комнатного жилья.

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