Верховную Раду призвали спасти 'Укрзалізницю': что известно

Американская торговая палата в Украине призвала Верховную Раду как можно быстрее принять изменения в Государственный бюджет на 2025 год, отраженные в законопроекте №13439-3.

"Указанная правка предусматривает направление и предоставление дополнительной государственной поддержки с целью обеспечения бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта", – заявили в организации.

Американский бизнес отмечает, что это решение является чрезвычайно важным для железнодорожной отрасли и смежных секторов – аграрного, металлургического, энергетического, строительного. Дополнительные ресурсы позволят избежать остановки операционной деятельности АО "Укрзалізниця", ухудшение качества услуг и разрыва логистических цепей.

ACC приветствовала одобрение законопроекта профильным Бюджетным комитетом и призвала парламент решить вопрос уже на этой пленарной неделе.

"Ведь в условиях полномасштабной войны обеспечение бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта имеет стратегическое значение, играя ключевую роль в перевозке грузов, обеспечении мобильности населения и поддержке экономической активности страны", – подчеркнули в Американской торговой палате.

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) призвала народных депутатов поддержать положения законопроекта №13439-3, который предусматривает увеличение размера Резервного фонда госбюджета.