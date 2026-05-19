Вечером враг ударил ракетами по газовой инфраструктуре Черниговщины: есть разрушения

Войска Российской Федерации 19 мая обстреляли нефтегазовую инфраструктуру в Черниговской области. В течение всего дня они запускали дроны, пытаясь попасть по нескольким объектам, а затем осуществили ракетный удар.

Об этом сообщила пресс-служба национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". По состоянию на 22:50 было известно, что персонал производственных объектов не пострадал.

Подробности атаки

В компании заявили, что оккупанты ударили ракетой по инфраструктуре "Нафтогаза" вечером во вторник.

"До этого атака дронами продолжалась в течение всего дня. Под ударами были сразу несколько объектов", – говорится в сообщении.

Прицельные обстрелы по активам "Нафтогаза" продолжаются уже четвертые сутки подряд. В результате попаданий есть разрушения оборудования.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты компании начнут оценку последствий и восстановительные работы", – проинформировали представители "Нафтогаза".

Как писал OBOZ.UA, на Черниговщине было повреждено критически важное оборудование, заявили ранее в НАК "Нафтогаз". Несмотря на это специалисты уверяют, что никаких отключений или ограничений газоснабжения в Украине не будет.

