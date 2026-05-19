Россия третьи сутки подряд атакует объекты "Нафтогаза": хватит ли украинцам газа

Россия третьи сутки подряд атакует объекты газовой инфраструктуры "Нафтогаза", на этот раз под ударом оказались производственные мощности на Черниговщине, где повреждено критически важное оборудование. Несмотря на это, специалисты уверяют, что никаких отключений или ограничений газоснабжения в Украине не будет.

Видео дня

Об этом заявили в пресс-службе компании. Отмечается, что это уже третьи сутки подряд, когда российские дроны атакуют объекты, критически важные для энергетической безопасности страны.

По официальной информации, в результате попаданий беспилотников на территории производственных площадок зафиксировано разрушение критически важного оборудования. Часть инфраструктуры получила повреждения, а масштабы ущерба пока уточняются.

В компании сообщили, что персонал одного из атакованных объектов был оперативно эвакуирован. К счастью, пострадавших среди работников нет. На местах уже работают аварийные бригады, спасатели и профильные службы, которые оценивают последствия атаки и начали восстановительные работы.

Хватит ли украинцам газа

Несмотря на повреждения инфраструктуры, в компании уверяют, что никаких ограничений газоснабжения для населения не предвидится. В компании отметили, что система поставок природного газа продолжает работать в штатном режиме, а украинцы во всех регионах обеспечиваются газом в полном объеме.

Это касается как Черниговщины, так и других областей, в частности Полтавской и Хмельницкой, где в последнее время начали распространяться ложные сообщения о якобы подготовке графиков ограничения. Если раньше главными целями были теплоэлектростанции, подстанции и объекты генерации электроэнергии, то сейчас все чаще под прицелом оказывается именно газовая инфраструктура.

Несмотря на регулярные атаки, украинские энергетики продолжают оперативно ликвидировать последствия ударов и поддерживать стабильность системы. В "Нафтогазе" отмечают, что ремонтные бригады работают непрерывно, а все критические повреждения устраняются в максимально сжатые сроки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине тарифы на природный газ для бытовых потребителей с 1 мая 2025 года остались на прежнем уровне. Для подавляющего большинства граждан, которые являются клиентами компании "Нафтогаз", стоимость кубометра топлива составляет 7,96 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!