В январе долги на балансирующем рынке электроэнергии выросли на 800 млн грн – советник премьера

Объем прироста долга на балансирующем рынке электроэнергии за январь этого года составил около 800 млн грн.

Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

Он объяснил, что январь традиционно является "провальным" для подавляющего большинства бюджетных учреждений (потребляющих электроэнергию – РЕД.), потому что они не успевают провести тендеры, заключить договоры с поставщиками и, как следствие, попадают на поставщика последней надежды (ППН).

"Это, к сожалению, из года в год повторяется. Но в этом году бюджет был принят в срок. Это должно было бы способствовать своевременности всех закупочных процедур. Впрочем, этого все равно не произошло. Большое количество бюджетных потребителей попало на ППН. Но уже в феврале-марте ожидается существенное улучшение ситуации и, думаю, количество потребителей ППН уменьшится в десять раз... Уверен, что значительная часть этого долга будет погашена, когда бюджетные организации урегулируют свои проблемные вопросы с поставкой и, в частности, рассчитаются с ППН", – рассказал чиновник.

Бойко отметил, что есть понимание перечня потребителей, формирующих долги балансирующего рынка. Но наиболее неотложной задачей, по его убеждению, является выведение из него именно критических потребителей.

"С остальными необходимо работать в рамках правового поля – из-за претензионно-исковой работы и физического отключения при наличии непогашенных долгов и отсутствии их реструктуризации", – отметил советник премьера.

Как сообщалось, на балансирующем рынке электроэнергии перед НЭК "Укрэнерго" задолжали почти 30 млрд грн, а "Укрэнерго" производителям электроэнергии должен 18 млрд грн. Председатель правления компании Владимир Кудрицкий сообщал, что долги на балансирующем рынке создают большую проблему для энергосистемы и нуждаются в немедленном решении.

В декабре прошлого года на энергетическом штабе было принято решение пересмотреть список госпредприятий, которые можно отключать за неуплату электроэнергии на балансирующем рынке. 80% этих долгов генерируют государственные и коммунальные компании: водоканалы, шахты, облэнерго, СхідГЗК.