В вопросах бронирования необходимо найти баланс, чтобы не допустить закрытия предприятий – Длигач

В мобилизационных вопросах важно найти баланс между экономической устойчивостью и обороноспособностью. Только баланс позволит привлечь в украинскую армию необходимое количество специалистов, не остановив при этом функционирование украинского бизнеса и, желательно, увеличив поступления в бюджет.

Об этом написал председатель Совета Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины Андрей Длигач.

"Развитие экономики и укрепление обороны страны должны идти в связи. Ведь экономический рост обеспечивает возможности усиления армии. Поэтому решение мобилизационных вызовов требует нового подхода, включающего оптимизацию использования имеющихся ресурсов и привлечение квалифицированных кадров из разных государственных служб", – уверен эксперт.

По данным экономического и поведенческого моделирования Advanter Group, которые приводит Длигач, мобилизация более 15% мужчин в течение следующих полутора-двух лет к уже мобилизованным 10% может привести к тяжелым последствиям для украинского бизнеса – катастрофического падения его оборота. Поэтому важно рассматривать расширение базы мобилизации с осторожностью во избежание негативных последствий для экономики.

"Стоило бы рассмотреть возможность включения в ряды ВСУ хорошо подготовленных специалистов из полиции, пограничной службы и других государственных ведомств, имеющих базовую военную подготовку. Таким образом, мобилизация гражданских могла бы производиться уже в эти структуры", – предлагает эксперт.

Кроме того, для повышения эффективности мобилизационных мер желательно усовершенствовать стимулы для присоединяющихся в ряды ВСУ на добровольных началах и пересмотреть критерии условий бронирования для государственных служащих.

"Новая стратегия мобилизации должна оптимально использовать потенциал каждого гражданина для достижения всеобщего блага. Она должна обеспечить проведение мобилизации только в пределах, оправданных с военной и экономической точек зрения, а также способствовать повышению финансовой мотивации военных и решению проблемы теневой экономики", – подытожил Длигач.

Ранее глава Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур также заявил, что в вопросах бронирования необходимо прежде всего найти баланс между теми, кто будет защищать нашу страну, и теми, кто обеспечивает экономику. Существующий порядок бронирования полностью справляется с этой задачей, но нужно ускорить процедуры.