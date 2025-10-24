В 'Укрзализныце' заявили об изменениях в движении поездов из-за российской атаки: что надо знать пассажирам

Ночные атаки российских войск повредили объекты железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской, Харьковской и Сумской областях. Из-за этого в пятницу, 24 октября, ряд пассажирских поездов следует с задержками или по измененным маршрутам.

Об изменениях в движении сообщает официальный Telegram-канал "Укрзализныци". В компании отметили, что все пассажиры будут доставлены к месту назначения, а изменения движения отображаются в официальном мобильном приложении.

Из-за обстрелов на Кировоградщине ночью была повреждена железнодорожная инфраструктура, однако пожары быстро ликвидировали, а движение восстановили. Несмотря на это, задерживаются четыре поезда:

– №51/52 Одесса – Запорожье;

– №127/128 Львов – Запорожье;

– №7/8 Харьков – Одесса;

– №53/54 Днепр – Одесса.

Среднее время задержки превысило два часа.

На Харьковщине поезда в Лозовую курсируют по объездным маршрутам, поэтому задерживаются. В ночь на 24 октября пассажиров поезда №92/91 Краматорск – Одесса перевозили часть пути автобусами от станции Кегичевка. Также изменил маршрут движения поезд №103/104 Краматорск – Львов, которым эвакуировали 19 маломобильных пассажиров, двух кошек и собаку.

Сегодня объездным маршрутом через Мерефу с задержкой до двух часов будут курсировать поезда:

– №102 Херсон – Краматорск;

– №104 Львов – Краматорск;

– №712 Киев – Краматорск.

На Сумщине для перевозки пассажиров используют поезд и автобус. В частности, путешествующих рейсом №787 Терещенская – Киев будут перевозить автобусами от станции Кролевец до станции Конотоп, а оттуда организовали пересадку на поезд №779 Сумы – Киев.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в ночь на 24 октября атаковали Херсон ударными дронами. Враг попал по многоэтажке: там после попадания вспыхнул пожар, пострадали два человека.

Также соответствующие специалисты "Укрзализныци" из-за существующей угрозы российских обстрелов именно по поездам, перестроят графики и маршруты движения в прифронтовых регионах. Причем изменения будут вводиться по принципу непредсказуемости.

