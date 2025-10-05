Определенные участки будут проходить автобусами: 'Укрзализныця' перестроит маршруты в прифронтовых регионах

Соответствующие специалисты "Укрзализныци" из-за существующей угрозы российских обстрелов поездов, перестроят графики и маршруты движения в прифронтовых регионах. Причем изменения будут вводиться по принципу непредсказуемости.

Видео дня

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский. По понятным причинам он не предоставил других подробностей такого изменения графиков и движения поездов.

Что сказал глава железной дороги

"Не буду об этом широко говорить, но мы уже перестраиваем наши маршруты, делаем их комбинированными для того, чтобы уменьшить риски безопасности. Потому что понятно, что враг продолжит атаковать и буквально охотиться за локомотивами, за вагонами, за подвижным составом... Определенные участки будут проходить автобусами, будут меняться маршруты, чтобы минимизировать риски", – отметил он.

Александр Перцовский уточнил, что "изменения в маршрутах вводятся для того, чтобы быть непредсказуемыми и усложнить врагу охоту" на поезда и пассажиров.

Соответственно, председатель правления "Укрзализныци" призвал всех пассажиров прислушиваться к указаниям поездных бригад и сотрудников вокзалов.

Что предшествовало

Днем 4 октября российская террористическая армия прицельно ударила по железнодорожному вокзалу в Шосткинской общине Сумской области. В результате теракта был поврежден пассажирский поезд сообщением Шостка – Киев. Известно, пострадало 30 человек, среди которых есть и дети. Также известно об одном погибшем человеке.

По имеющейся информации, российские войска умышленно ударили по гражданской инфраструктуре. В результате атаки загорелся вагон.

Во время тушения пожара спасатели попали под повторный обстрел, однако обошлось без пострадавших среди личного состава.

Также под удар попал и пригородный поезд сообщением Терещенская – Новгород-Северский, но в этом случае, к счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 октября армия российских оккупантов нанесла удары по депо "Укрзализныци" в Одессе и железнодорожной инфраструктуре приграничных общин на севере страны, в частности в Конотопе. Из-за этих ударов были задержки поездов более чем на 3 часа.

В общем вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились объектами для российских атак, Кремль нарастил удары именно по объектам "Укрзализныци" – волна массированных атак на железнодорожную инфраструктуру началась еще в июле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!