В "Укрэнерго" заявили о публикации мошеннических графиков: кому нельзя верить

Мошенники в украинских соцсетях публикуют ссылку на фейковые графики отключения электроэнергии. Чтобы посмотреть их, украинцев призывают присоединиться к телеграмм-каналу.

"Мошенники в очередной раз используют логотип и название нашей компании в своих целях. Они снова распространяют фейковое сообщение об отключении через телеграмм-канал, извещающий о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог", - говорится в заявлении "Укрэнерго", опубликованном на официальном официальном сообщении. странице компании в Facebook.

Напомним, что "Укрэнерго" не публикует никаких графиков. Актуальную информацию об энергоснабжении вы можете отслеживать на официальном сайте вашего облэнерго или в личном кабинете потребителя.

Кому могут отключать электроэнергию?

Пока масштабные отключения электроэнергии касаются двух регионов. В Харьковской области графики действуют для всех, а в Кривом Роге регулярно ограничивают потребление только для промышленности. Однако теоретически уже в период пикового потребления ограничивать могут более масштабно (подробнее об этом читайте дальше).

Россия уничтожает балансирующее поколение – теплоэлектростанции (ТЭС). Балансирующее поколение необходимо для того, чтобы в период пикового потребления электроэнергии (преимущественно это вечером, с 20.00 до 23.00) быстро увеличивать производство тока. Украинцы потребляют электроэнергию неравномерно: меньше днем и ночью, больше – утром и вечером. Быстро увеличить производство на атомной станции невозможно, поэтому именно ТЭС позволяют покрывать рост потребления.

В результате повреждения львиной доли ТЭС (а некоторые из них уничтожены) сейчас компенсировать пиковое потребление приходится импортом. А это очень дорого и не всегда возможно воплотить. Министерство энергетики и "Укрэнерго" уже несколько недель готовят потребителей к возможным отключениям и призывают сократить потребление.

Сначала ограничивают потребление крупным предприятиям, не обеспечивающим ВПК, бизнес. А уже потом – население.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США рекомендует Украине либерализовать тарифы на газ и электроэнергию. В этом случае компании смогут самостоятельно повышать тарифы.

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