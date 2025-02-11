В "Укрэнерго" и ДТЭК рассказали о графиках отключения на 11 февраля: когда не будет света
В Украине 11 февраля графики отключения электроэнергии будут применяться только для промышленности и бизнеса. При этом ограничения для населения применять пока не планируют.
Причины таких ограничений – повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак, а также увеличение потребления из-за похолодания. Как говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram, время применения ограничений:
- 07:00-11:00
- 15:00–21:00
"Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются. Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", - отметили в "Укрэнерго".
В ДТЭК добавили: в "Укрэнерго" действительно ввело ограничение. Но эти ограничения относятся только к промышленности и бизнесу. "Многие энергообъекты получили повреждения, также ударили морозы...Ситуация в энергетике все еще сложная. Враг атакует почти каждый день. Мы уже дважды выстояли зимой, выстоим и сейчас", - отметили в ДТЭК.
Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.
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