В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии из-за вражеской атаки
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Такие меры распространяются на большинство регионов нашей страны.
Восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".
Последствия российских ударов
В "Укрэнерго" заявили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Украинцев призвали следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения в конкретны регионах.
Также жителей Украины, у которых есть электроснабжение, призвали потреблять энергию экономно и не перенагружать сеть.
В Киеве по распоряжению "Укрэнерго" также введены экстренные отключения электроэнергии. Энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов. Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть полноценную поставку света в каждый дом.
Во время экстренных отключений не действуют графики, которые могут быть спрогнозированы заранее.
По информации мониторинговых каналов, российские террористы обстреливали тяговые подстанции, гидроэлектростанции и другие объекты энергетической инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 30 октября Украину атаковали сотни российских ударных беспилотников, а также баллистические ракеты, "Калибры" и "Кинжалы". Кроме того, страна-агрессор совершала пуски ракет с самолетов стратегической авиации.
Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики устроили массированную атаку на Запорожье. Враг направил на город много дронов, а также нанес не менее семи ударов баллистическими ракетами. Вследствие обстрела пострадали 11 человек, среди которых 6 детей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!