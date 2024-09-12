В Украине только частные инвесторы могут качественно строить новую энергетическую генерацию, – Кудрицкий

Государство должно использовать уникальный шанс привлечения украинских и международных инвесторов в строительство новых энергетических мощностей, поскольку только они могут обеспечить быстрое и качественное строительство.

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Об этом в интервью Экономической правде заявил экс-руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, отметив, что государственные структуры не смогут обеспечить необходимое развитие энергетики и это будет продолжать проблему с дефицитом энергетических мощностей.

"Потребности энергосистемы считаются в "Укрэнерго". И у нас есть ясное понимание, сколько и чего нужно построить. Это 3 гигаватта маневровой мощности на газе или на биомассе, 4 гигаватта дополнительных солнечных станций и до 5 гигаваттов ветра, а также гигаватт батарейных систем накопления энергии", – отметил Кудрицкий.

По его словам, весь этот объем энергетических мощностей можно построить с привлечением 10 млрд евро от украинских и международных инвесторов.

"И способ построения этих мощностей, о которых я сказал, он не состоит в том, чтобы создать новый условный "Укрпостачгосударственное энерго". Он состоит в том, чтобы создать условия, чтобы все это построил частный бизнес", – подчеркнул Кудрицкий, уточнив, что за последние полтора года в стране было построено всего 60 МВт энергетических мощностей.

Он считает, что, если процесс строительства децентрализованной генерации будет происходить централизованным способом, то есть государством, то через год снова придется обсуждать ту же проблему, что ничего не построено. По его мнению, проблема с восстановлением энергетических мощностей лежит в плоскости правильного планирования и приоритетов.

"Если бы в начале 2023 года мы приняли 2-3 вещи, которые, наконец, регулятор принял в 24 году, то эта децентрализованная генерация могла бы быть построена уже", – сказал Кудрицкий.

Он отметил, что сейчас есть уникальный шанс воспользоваться аппетитом инвесторов к украинской энергетике и по сути построить новую энергетику, новый рынок электроэнергии и восстановить энергетическую роль и вес Украины на европейской карте.

"Нужно этим шансом воспользоваться как можно быстрее", – подчеркнул бывший руководитель "Укрэнерго".

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами в возобновляемую энергетику уже составил около 16 млрд грн. Он возник из-за недоплат со стороны компании "Энергоатом". Еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами в ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии – он мешает компании полностью рассчитаться за увеличение доли электроэнергии по ВИЭ.