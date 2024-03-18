В Украине стремительно падают цены на популярный овощ: сколько теперь стоит

В Украине существенно снизились цены на белокочанную капусту. Популярный овощ на рынках всего за неделю подешевел на 17%. В крупных сетях супермаркетов капусту продают в среднем по 13,96 грн/кг, тогда как в начале марта средняя цена составляла более 15 грн/кг.

Как объяснила OBOZ.UA руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельхозпродукции "Шувар" (Львов) Татьяна Попович, к резкому изменению цен мог привести целый ряд факторов – начиная от сезонности и заканчивая общим экономическим состоянием страны.

"Снижение цен на 17% может быть результатом сочетания факторов, повлекших за собой увеличение предложения капусты на рынке или уменьшение спроса на нее. Это может указывать на то, что производители входят в период с большими запасами продукции, которые они пытаются продать перед следующей уборкой", – отметила Попович.

Эксперт считает, что цены на капусту могут падать и в дальнейшем. По словам Попович, украинские фермеры столкнулись с проблемами качества урожая, что может увеличить предложение продукции на рынке с пониженной ценой.

"Ситуация на рынке капусты в Украине остается динамичной. Цены могут варьироваться в зависимости от многих факторов, включая погодные условия и общее состояние аграрного сектора страны", – резюмировала Попович.

Сколько стоит капуста 18 марта

В крупных сетях супермаркетов, согласно мониторингу OBOZ.UA, капусту 18 марта продают в среднем по 13,96 грн/кг. Это на 1,7 грн/кг меньше, чем было 1 марта.

Отдельные торговые сети выставили цены на капусту в рамках 13,5–14,99 грн/кг. Так:

"АТБ" – 13,95 грн/кг;

"Сильпо" – 13,6 грн/кг;

"Новус" – 14,99 грн/кг (самая высокая цена на сегодняшний день);

"Варус" – 13,9 грн/кг;

"Фора" – 13,9 грн/кг;

"Метро" – 13,5 грн/кг (самая низкая цена).

На оптово-розничных рынках стоимость овоща традиционно ниже. К примеру, продавцы на "Столичном" в Киеве 18 марта предлагают капусту в среднем по 12 грн/кг, а "Шувар" во Львове – и вовсе по 9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы более половины бюджета тратят на еду и обязательные платежи. Такая статистика заметно отличается от тенденций в мире.Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!