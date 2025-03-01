В Украине резко изменились цены на важный продукт: за неделю стоимость упала на 12%

Украинские фермеры начали массово распродавать лук, что привело к значительному снижению цены. Только с 24 февраля стоимость снизилась в среднем на 12%: до 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг) в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении EastFruit. Причиной таких действий стало стремительное ухудшение качества продукции в местных хранилищах. Существенное увеличение свободных объемов на рынке привело к достаточно резкому понижению цены на этот овощ.

Снижение цен изготовители также объясняют резким ухудшением качества продукции. Многие закладывали в хранилища влажный лук, который в условиях теплой зимы начал быстро прорастать. Стимулирование сбыта некондиционной продукции даже путём снижения цен сейчас не дает желаемых результатов. Цены на оптовые партии лука среднего и низкого качества уже озвучиваются в диапазоне 4-6 грн/ кг, но активность покупателей в этом сегменте очень низкая.

Необходимо добавить, что сейчас цены на лук в Украине в среднем уже на 12% ниже, чем в конце февраля 2024 года. Также стоит отметить, что крупные игроки рынка в этих условиях заняли выжидательную позицию, пытаясь придерживать продукцию высшего качества для реализации в весенние месяцы текущего года.

На этой неделе ряд украинских фермеров начали массово распродавать имеющиеся объемы лука, сообщают аналитики проекта EastFruit. Как отмечают эксперты проекта, поводом к таким действиям стало стремительное ухудшение качества продукции в местных хранилищах. Существенное увеличение свободных объемов на рынке привело к достаточно резкому понижению цены на этот овощ.

Только с начала этой недели цены на лук в Украине снизились в среднем на 12%. Сегодня украинские фермеры ведут продажу данной продукции по 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг) в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине резко снизили цены на куриные яйца. По официальной статистике, в январе-2025 они стоили сразу на 23,1% меньше, чем в декабре-2024. При этом продукт продолжил дешеветь и в феврале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!