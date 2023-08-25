В Украине разоблачили крупную банду фальшивомонетчиков: какую купюру подделывали

В Украине разоблачили группу фальшивомонетчиков, которые продавали поддельные доллары. Преступники изготавливали поддельные банкноты номиналом в 100 долларов образца 2006 года.

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При этом фальшивки имели высокое качество. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). Преступную группу разоблачили детективы Территориального управления БЭБ в Киеве совместно с СБУ.

Схему организовал львовянин и привлек к ней жителей Ужгорода и Киева. В столице группа планировала продать очередную партию фальшивых купюр – полмиллиона долларов. Один из фигурантов был задержан прямо при попытке сбыта 50 тысяч поддельной иностранной валюты.

Правоохранители провели обыски в Киеве, Львове и Ужгороде. По их результатам было выявлено и изъято более 70 тыс. долларов, из них 50 – с признаками подделки.

"В настоящее время один из фальшивомонетчиков, причастный к организации преступной группы, задержан. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,4 млн грн", – говорится в сообщении.

Также решается вопрос по поводу сообщения о подозрении двум сообщникам. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, фальшивомонетчики стали намного меньше подделывать гривни. Тем не менее получить фальшивые деньги украинцы все-равно могут. Впрочем, есть 3 способа, которые помогут распознать подделку.

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