В Украине расширили программу поддержки для ВПЛ: что изменилось

В Украине в 2026 году расширили государственную программу поддержки внутренне перемещенных лиц. Соответствующие изменения ввели через сервис государственных услуг "Дія", чтобы увеличить доступ к выплатам и сделать их более адресными.

Об обновлении сообщили в сервисе "Дія", где объяснили, что программу расширили на детей ВПЛ и нетрудоспособных лиц. Там отметили, что"делаем помощь для ВПЛ более адресной и доступной", а также подчеркнули, что изменения направлены на поддержку людей в сложных обстоятельствах.

Новые условия помощи

Речь идет о нескольких важных изменениях. В частности, государство увеличило продолжительность выплат для наиболее уязвимых категорий переселенцев – с 24 до 30 месяцев. Это, возможно, не выглядит как резкое изменение, но для тех, кто зависит от этой помощи, дополнительные полгода имеют значение.

Также помощь для детей ВПЛ теперь будут выплачивать независимо от дохода родителей.

И еще одна деталь – люди, которым ранее прекратили выплаты из-за превышения дохода, могут снова подать документы на пересмотр. То есть система стала немного гибче.

Отдельно отметили предельный доход. В 2026 году он составляет 10 380 грн на одного человека.

Порядок получения выплат

Самое важное – это сроки. Подать заявление на пересмотр помощи нужно до 1 мая, чтобы получить выплаты за предыдущие периоды с начала года. Иначе эти деньги уже не начислят.

Подать документы можно онлайн. Если человек только оформляет статус ВПЛ, это делается через приложение"Дія" в формате комплексной услуги.

А те, кто уже имеет статус, подают заявление на портале Пенсионного фонда.

Услуги реализуют Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством социальной политики. К процессу также привлечена Программа развития ООН в Украине при поддержке Швеции.

Как уже сообщал OBOZ.UA, возвращение украинцев из-за границы включили в новую Стратегию по внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которую разработали в Министерстве социальной политики, семьи и единства. В ближайшее время документ подадут на межведомственное согласование.

