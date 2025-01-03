В Украине планируют снять фильм о Бандере: сколько денег выделят из госбюджета

Украина готовится к съемкам нового художественного фильма под названием "Почему я убил Бандеру". На реализацию проекта из государственного бюджета будет выделено 24 миллиона гривен.

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Информация об этом стала известна по тендеру, опубликованному на платформе Prozorro. Тендер был объявлен Государственным агентством Украины по кино, а победителем стала кинокомпания "Ганзафильм".

Эта компания, по информации, регулярно получает государственное финансирование по реализации кинопроектов. Ее бенефициаром является Юлия Кравченко.

Фильм "Почему я убил Бандеру" вошел в список пяти самых дорогих кинопроектов, финансируемых государством, пишут украинские медиа. В общей сложности Госкино в конце года заключило около 50 контрактов на производство фильмов, выделив на это до полумиллиарда гривен.

Сюжет фильма посвящен событиям 1962 года, когда в немецком городе Карлсруэ проходил судебный процесс над агентом КГБ Богданом Сташинским. Он стал известен как исполнитель убийства Степана Бандеры, лидера украинского националистического движения. В суд приезжает Степан Ленковский, один из высокопоставленных деятелей ОУН, вместе с делегацией украинцев, чтобы засвидетельствовать преступления против национального движения. Кроме того, один из агентов Службы безопасности ОУН Тарас хочет убить Сташинского, отомстив за Бандеру.

Напомним, Таллиннский кинофестиваль "Темные ночи" (Эстония) планирует показать неоднозначный фильм российского режиссера Бориса Гуца о романе между россиянином и украинкой в Стамбуле (Турция) под названием "Глухие любовники" (в оригинале Deaf Lovers). Его включили в программу Standing with Ukraine, которая была создана, чтобы поддержать Украину, а не подыгрывать кремлевской пропаганде о "братском народе".

Ранее OBOZ.UA писал, что МИД Украины резко осудил еще один кинофестиваль, где планировали показать скандальный фильм "Россияне на войне", цель которого - отбелить репутацию оккупантов.

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