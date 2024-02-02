В Украине перечислили цены на квартиры: сколько теперь стоит жилье

В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры в зависимости от района находится в пределах от 42 тыс. до 128 тыс. долларов. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Одессе в январе стоит 39,9 тысяч долларов, в Днепре – 39 тысяч долларов и 60 тысяч долларов во Львове.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. На ситуацию на рынке недвижимости повлияли и государственные программы. Так, с начала работы єОселя кредиты на собственное жилье уже оформили 6 916 украинских семей на общую сумму более 10,4 млрд грн.

"Государственные программы льготной ипотеки єОселя и выдачи сертификатов за разрушенное жилье – оживляют рынок недвижимости. Вместе со стабильной экономической ситуацией в 2023 и прогнозом роста экономики в этом году, можно ожидать дальнейшего увеличения спроса на приобретение жилья в Украине", – считает Денис Судилковский, директор по развитию бизнеса и бренда ЛУН.

В Ивано-Франковске цены на вторичном показали прирост до 1000 долларов (+2%) с прошлого месяца. И теперь составляют 33 800 долларов за однокомнатную и 48 500 долларов и 63 900 долларов за двух и трехкомнатную соответственно.

Цены на первичке в неприфронтовых регионах растут. Цена на первичке в Киеве в январе составила 49 200 грн за м2, что на 1 200 грн больше, чем в декабре. В продаже в январе находятся 180 жилых комплексов. В Киевской области средняя цена за квадрат 34800 грн (+800 грн). Во Львове цена почти такая же как в Киеве – 48 600 грн. В области цена за м2 выросла на 900 грн с декабря и составляет 36 300 грн. В Одессе метр стоит 36700 грн.

Ранее OBOZ.UA писал о самом дешевом жилье в Украине. Так, в небольших населенных пунктах квартиры без ремонта и иногда без водоснабжения можно приобрести за тысячу долларов.

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