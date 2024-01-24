В Украине просторную квартиру возле леса продают за $1,2 тысячи: как выглядит 

В Украине, в селе Тарановка Харьковской области, просторную однокомнатную квартиру рядом с лесом продают за 1,2 тыс. долларов. Жилье находится в заповедной зоне, недалеко есть озеро, база отдыха.

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"Продам однокомнатную квартиру в селе Тарановка...Без воды, без отопления. Квартира полностью под ваш ремонт. Рядом есть магазин, сельская рада", – говорится в объявлении.

Площадь квартиры составляет 42 квадрата. Есть просторная комната (22 квадрата), кухня. Жилье находится на втором этаже двухэтажного здания. При этом квартиру необходимо ремонтировать.

Недвижимость находится в нежилом состоянии. Судя по фото, длительное время здесь никто не проживал. Кроме того, из-за близости к границе с РФ здесь также есть угроза для безопасности.

К слову, стоимость недвижимости выросла по всей стране, кроме Херсонской области (также не учитывались данные временно оккупированных регионов). В Херсонской области за год стоимость однокомнатной квартиры снизилась на 25%, до 24,5 тысячи долларов. Значительно выросла стоимость жилья в гривневом эквиваленте.

В Украине в лидеры по росту спроса и по уровню цен наряду со столицей попали три западные области: Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская. Большое количество переселенцев в марте прошлого года создало настоящий ажиотажный спрос в этих регионах. Тогда цены выросли в два-три раза. Сейчас произошла стабилизация, однако недвижимость здесь все еще в разы дороже, чем до полномасштабной войны.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине пересчитали стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально изменилась.

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