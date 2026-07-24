В Украине количество пенсионеров упало до исторически низкой отметки: сколько их осталось

В Украине стремительно сокращается число пенсионеров. Их уже меньше 10 млн – это исторически низкий показатель. Для сравнения: ещё в 2014 году в стране насчитывалось 13,5 млн пенсионеров. В 2016 году их число сократилось до 12,2 млн, а по состоянию на июль 2026 года – до 9,9 млн человек.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. С одной стороны, такая ситуация отражает общую депопуляцию, последствия полномасштабной войны и оккупации части территорий россиянами. С другой — это также влияние решений правительства и Верховной Рады, которые принимались в течение последних лет.

Получить пенсию в Украине становится все труднее, в то время как ее реальный размер (покупательная способность) только снижается.

Возвращаясь к количеству пенсионеров, стоит отметить ещё одну тенденцию: на фоне сокращения их общей численности растёт доля тех, кто получает выплаты в связи с инвалидностью. Это стало следствием, прежде всего, полномасштабной войны, в ходе которой военные и гражданские лица получают тяжелые ранения. В то же время увеличилось количество случаев оформления инвалидности с целью отсрочки от службы.

При этом действующие правила позволяют, например, сыну получить отсрочку от службы в связи с инвалидностью матери или жены.

Так, в июле 2018 года пенсию по инвалидности получали 1 391 575 человек (12,16% от общего числа). Тогда как в 2026 году количество пенсионеров с инвалидностью выросло до 1 501 467, и это уже 15,05%.

Что интересно, гендерная структура практически не изменилась. В 2025 году среди пенсионеров было 60,5% женщин и 39,5% мужчин. Примерно такое же соотношение наблюдалось и в 2020 году: 61,5% женщин против 38,5% мужчин.

Причин сокращения числа пенсионеров несколько. Основные из них:

Общая депопуляция и последствия войны. На территории страны, контролируемой украинскими властями, остается, по оценкам демографов, около 29 млн человек. Тогда как еще в 2020 году численность населения составляла около 41,5 млн. Это трагическая динамика. Миллионы украинцев уехали за границу в качестве беженцев, а также сотни тысяч находятся на оккупированных территориях. В таких условиях стремительно падает рождаемость: если в 2020 году в Украине родилось около 300 тыс. детей, то в 2025-м — лишь около 169 тыс. Такая динамика впоследствии повлияет и на бюджет Пенсионного фонда.

Повышение требований для выхода на пенсию в 60 лет. В Украине только в 2021 году завершился период поэтапного повышения общего пенсионного возраста для женщин. До 2011 года украинки могли выйти на заслуженный отдых в 55 лет (ежегодно возраст увеличивали на 6 месяцев). В результате уже пять лет действует общее требование: выход на пенсию возможен не ранее 60 лет. Правда, большое количество "специальных" пенсионеров имеет право на досрочный выход на пенсию. Например, некоторые прокуроры оформляют пенсионное удостоверение ещё до своего 40-летия, о чём уже неоднократно писал OBOZ UA.

Повышение требований к страховому стажу. Начиная с 2017 года ежегодно норма стажа увеличивается на 12 месяцев, пока не достигнет 35 лет для выхода на пенсию "вовремя" (в 60 лет). Это приводит к тому, что около половины новых пенсионеров не могут выполнить требование по стажу, поэтому вынуждены работать до 63 или даже 65 лет.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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