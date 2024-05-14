Ремонтировать, а не сносить: что власти задумали сделать с хрущевками и как реконструировать свой дом уже сейчас

В Украине, по разным оценкам, более 70% жилого фонда нуждается в реконструкции и реновации. Срок эксплуатации хрущевок истекает (а у некоторых уже истек), при этом в некоторых домах капитальный ремонт не производился более 50 лет. В рамках подготовки плана восстановления Украины парламентарии разрабатывают новые принципы жилищной политики.

Если еще несколько лет назад упор делали на необходимости демонтировать хрущевки и строить на их местах новые большие высотки, то сейчас предлагают использовать европейский опыт. В Германии, также получившей советское наследие в виде собственных хрущевок, дома превратили в уютные бюджетные смарт-комплексы. Для этого провели модернизацию, заменили коммуникации, утеплили дома по периметру.

Ремонтировать, а не сносить планируют также и в Украине. Конечно, это не касается аварийного жилья. Но даже хрущевка, которой больше 60 лет, после ремонта может служить еще десятки лет. Примеры успешных ремонтов уже есть в Украине. Однако для того, чтобы их масштабировать, необходимо найти миллиарды долларов финансирования. А еще – заручиться согласием и поддержкой жильцов таких домов.

О том, как могут решать вопросы устаревшего жилого фонда в Украине, читайте в материале OBOZ.UA.

Европейцы дома ремонтируют, а россияне – демонтируют. Украине нужно сделать свой выбор

В Украине многие годы обсуждали российский опыт демонтажа хрущевок и построения на их месте новых многоэтажек значительно большей площади. Действующий закон позволяет проводить такую "реновацию", однако только по согласию всех собственников квартир. Конечно, в каждой хрущевке найдется несколько владельцев, которые ни за что не согласятся обменять свою квартиру на большую, лучшую и более дорогую.

Киевский архитектор Олег Гречух рассказывает OBOZ.UA: "московско-лужковский" опыт в Украине повторять не стоит. В Чехии, Польше, Германии не разрушают пятиэтажки, чтобы построить на их месте втрое больше квартир, а производят обновление старых домов.

"К сожалению, у нас еще сохранились коммунистические представления. Люди получили бесплатно квартиры и верили, что их подъезд некий ЖЭК будет ремонтировать и что все за их квартирой – государственное. Люди не желают брать на себя ответственность, это проблема", – говорит. Гречух. Весь многоквартирный дом, коммуникации в нем, лестничные клетки, подъезды – все это общая собственность.

Украинец, покупающий квартиру, вместе с ней получает свою долю во всем доме. Он должен содержать все места общего пользования. Если же вместо того, чтобы ремонтировать старые дома, строить на их месте новые, это будет "ломать" уже существующую инфраструктуру. Коммуникации, школы, транспорт, детсады и даже остановки рассчитаны на определенное количество жителей. Если вместо пятиэтажной хрущевки на 70 квартир появится 9-этажка на 210 квартир, то это в разы увеличит нагрузку на все коммуникации. И ухудшит условия для всех местных.

В Латвии реконструкцию устаревшего жилья проводили посредством комплексных капитальных ремонтов пятиэтажек. Стоимость ремонтов финансировалась фондами ЕС, а также владельцами квартир в этих домах. В Германии владельцы устаревшего жилищного фонда имеют возможность ремонтировать дом за свой счет, получая налоговые льготы.

Успешные примеры ремонта хрущевок есть и в Украине. "Когда мы начинали ремонтировать дом, ему было больше 60 лет", – рассказывает в комментарии OBOZ.UA глава ОСМД "Коновальца, №2" в Чорткове Лариса Бойчук. Эта четырехэтажная хрущевка на 68 квартир стала одной из первых, на которую получили финансирование по государственной программе, оформили кредит и провели полную термомодернизацию здания.

Кредит досрочно выплатили несколько месяцев назад. Ремонт небольшой хрущевки в 2021 году обошелся в 3,6 млн грн. И это при том, что часть работ проводилась до и после модернизации отдельно. Сейчас стоимость работ была бы значительно выше.

ОСМД приняло участие в государственной программе: из бюджета им компенсировали 70% стоимости работ, а еще 30% – взяли кредит в банке.

"В основном в хрущевках живут пенсионеры, люди не очень богатые", – рассказывает Лариса Бойчук. Таких собственников трудно уговорить дать согласие на оформление кредита или выделить средства из своего бюджета на ремонт дома. И еще труднее их было бы уговорить снести хрущевку и на ее месте строить новые дома.

"У нас все, конечно же, довольны. Значительно сократилось потребление газа. В некоторых квартирах аж на 30-35% (речь идет о газовом отоплении. – Ред.). Отремонтировали крышу, дом по периметру утеплен. Выросли цены на наши квартиры. Нам на работу дали гарантии в 10 лет. Конечно, этот ремонт нам на десятилетия продлил срок эксплуатации нашего дома", – рассказывает женщина.

ОСМД также занялось заменой коммуникаций в доме. Конечно, перепланировать квартиры, увеличить высоту потолка, сделать просторные санузлы или большие окна в таких домах невозможно. Однако в качестве бюджетного жилья такие квартиры могут прослужить еще десятилетия. И иногда для этого не нужны большие инвестиции.

Что готовят для украинцев

В рамках подготовки программы Ukraine Facility (предусматривает финансирование от ЕС на 50 млрд евро) Украина разрабатывает новую жилищную политику. Законопроект обещают показать в течение нескольких месяцев, однако некоторые его аспекты уже публично озвучили.

Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что в первую очередь нужно искать финансирование. Примером может служить Германия, где 40-70% средств, необходимых для ремонта, получали благодаря программам государственного кредитования реновационных проектов под низкий процент. Это позволило в достаточно короткие сроки реконструировать более 90 тысяч панельных домов по всей стране.

"В Германии основной критерий выбора между реконструкцией и сносом – уровень физического износа здания. Если он превышал 60%, дом сносили, чтобы построить на этой территории новый. Если меньше 60%, то допускалась реновация посредством надстройки дополнительных этажей, расширения площади квартир через перепланировку, утепления фасадов домов и модернизации системы теплоснабжения, установки энергоэффективных стеклопакетов и т.д.", – цитирует главу комитета пресс-служба.

Пока парламент только изучает опыт, а само восстановление может происходить уже после войны. Возможным сценарием решения проблемы обветшавшего жилья могут быть надстройки дополнительных этажей и мансард, реконструкция дома без отселения жильцов и энергосбережение за счет модернизации инженерного оборудования.

"С необходимостью модернизации устаревшего жилищного фонда сталкивается большинство урбанизированных государств современного мира. Выбор моделей, механизмов, инструментов в той или иной стране зависит как от масштаба самой проблемы, так и от уровня развития экономики государства и его социальной ориентации", – отметила Шуляк.

Даже если модернизацию хрущевок будут производить полностью за счет европейских фондов, без участия владельцев этих домов и их согласия сделать это будет невозможно. Шанс продлить жизнь своему дому есть у тех, кто создал ОСМД, нашел общий язык с соседями и подал заявку на участие в программе. Однако денег для масштабных ремонтов старых домов пока нет. Теоретически финансирование может происходить из бюджетов на послевоенное восстановление.

Но даже без этого некоторые ОСМД нашли городские и государственные программы, взяли кредиты и отремонтировали свои дома. Такие программы время от времени появляются на страницах Фонда энергоэффективности, кроме того, следует обратиться к местным властям и узнать, предлагают ли они городские программы поддержки ОСМД. В некоторых городах ремонтировать многоквартирные дома жильцам помогают даже местные крупные предприятия.