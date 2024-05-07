В Украине должны быть регуляторные условия для привлечения средств, необходимых для восстановления сетей уже сейчас – эксперт

Глава общественного союза "Умные электросети Украины" Александр Баранюк считает, что в Украине должны быть созданы регуляторные условия, чтобы энергокомпании уже сейчас могли привлекать средства, необходимые для восстановления сетей, разрушенных в результате военной агрессии РФ.

Об этом он заявил во время онлайн-мероприятия по развитию Smart Grid в Украине, организованном в рамках Ukraine Energy Initiative Глобальным договором ООН в Украине совместно с отраслевым изданием ExPro.

"Еще до завершения войны мы должны создать регуляторные условия для того, чтобы привлекать необходимые для восстановления средства, которые больше обязательных источников. И иметь возможность их отдавать. Этими источниками финансирования могут быть международные кредиты, прямое участие инвесторов. Однако использование этих источников должно быть предусмотрено в определенных регуляторных нормах", – рассказал Александр Баранюк.

По его мнению, одним из действенных инструментов для операторов системы распределения является освобождение новой амортизации от обязательного источника реинвестиций.

Баранюк пояснил, что в Украине согласно порядку НКРЭКУ вся годовая регуляторная амортизация и половина прибыли должны быть инвестированы по программам, которые утверждает регулятор для каждого ОСР ежегодно. Однако в Европе нет прямой связи между суммой амортизации и объемом капитальных затрат, ведь объемы и направления расходов должны соответствовать реальным потребностям предприятия.

Эксперт отметил, что в 2022 году, по прогнозам Research and Markets, рынок цифровых решений для умных сетей стоил почти 50 млрд долларов, а в 2030 году должен составить уже 173 млрд долларов. В этот прогноз еще не была учтена полномасштабная война России против Украины.