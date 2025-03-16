В Украине 17 марта будут выключать свет: где и какой график
В понедельник, 17 марта, в Украине 06:00 до 20:00 будут выключать свет. Причиной тому сложная ситуация в энергосистеме страны.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Впрочем, добавили там, ограничения мощности будут использованы только для промышленности и бизнеса.
Причина введения ограничений – последствия российских атак на энергообъекты. Отключение бытовых потребителей не прогнозируется", – говорится в сообщении.
Впрочем, в "Укрэнерго" добавляют, что ситуация в энергосистеме может измениться.
В компании уже традиционно призывают украинцев экономить. Особенно важно не включать несколько мощных электроприборов именно в час действия ограничений для бизнеса. То есть 17 марта экономить ток обязательно нужно 6 до 20 часов.
Украинцам также рекомендуют следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на них в таблице:
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти свои графики отключений света и разобраться с таблицами. Это может пригодиться в случае, если ограничения коснутся и бытовых потребителей.
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