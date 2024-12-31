В ЦПАО можно будет оформить одновременно два паспорта: какая новая услуга скоро заработает

В скором времени украинцам можно будет оформить одновременно внутренний и загранпаспорта. В ЦПАО анонсировали новую услугу.

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Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров Украины. Впрочем, конкретных сроков в правительстве не назвали.

"Сегодня, 31 декабря, принят проект распоряжения, предусматривающий изменения в перечень административных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и ЦПАО", – говорится в сообщении.

Проектом распоряжения предлагают внести изменения в перечень административных услуг органов исполнительной власти и услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в порядке выполнения делегированных полномочий, обязательных для предоставления через ЦПАО административной услугой "Одновременное оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного) обмен паспорта гражданина Украины и паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу".

"Реализация указанного акта предоставит гражданам более широкие возможности для выбора учреждения, в котором можно одновременно оформить внутренний паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу", – отметили в Кабмине.

Ранее сообщалось, что в Украине оформление загранпаспорта в 2024 году стоило от 958 грн (до 20 рабочих дней) до 1598 грн (до 7 рабочих дней) в ЦПАО и ГМС. В "Паспортном сервисе" дороже - от 1608 до 2248 грн в зависимости от срочности. Цены подняли весной из-за удорожания бланков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы за границей смогут быстрее получать загранпаспорта по почте. Стоимость услуги экспресс-доставки документа составит 6 долларов без НДС.

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