Сколько стоит украинский загранпаспорт в 2024 году: цены и способы оформления

В Украине в 2024 оформление загранпаспорта в 2024 году стоит от 958 грн (до 20 рабочих дней) до 1598 грн (до 7 рабочих дней) в ЦНАПах и ДМС. В "Паспортном сервисе" дороже – от 1608 до 2248 грн в зависимости от срочности. Цены подняли весной из-за подорожания бланков.

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OBOZ.UA выяснил, как оформить документ для выезда за границу и сколько это стоит. Украинцы могут обратиться за оформлением загранпаспорта в следующие места:

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП): это удобный вариант для жителей как крупных городов, так и меньших населенных пунктов, поскольку такие центры есть практически во всех регионах;

это удобный вариант для жителей как крупных городов, так и меньших населенных пунктов, поскольку такие центры есть практически во всех регионах; Государственная миграционная служба Украины (ДМС): отделения службы расположены в каждом областном центре и во многих городах районного значения;

отделения службы расположены в каждом областном центре и во многих городах районного значения; Центр обслуживания "Паспортный сервис" (ГП "Документ"): это специализированные отделения, занимающиеся оформлением паспортов и других документов;

это специализированные отделения, занимающиеся оформлением паспортов и других документов; Консульства и посольства Украины: если вы находитесь за пределами Украины, заявление можно подать в консульстве или посольстве.

Для получения загранпаспорта гражданин Украины должен предоставить определенный пакет документов. А именно:

паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении (для лиц до 14 лет);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

загранпаспорта, выданные ранее (при наличии);

заявление об утрате загранпаспорта (при необходимости);

выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае кражи паспорта).

Граждане, достигшие 16 лет, должны подавать заявление лично. Для детей от 12 до 15 лет присутствие родителей или опекунов обязательно, поскольку необходимо сканировать отпечатки пальцев. Дети младше 12 лет могут оформить паспорт без личного присутствия, за них документы представляют родители с наличием фотографии размером 10×15 см.

Стоимость изготовления загранпаспорта зависит от срока оформления и выбранного сервиса. Сейчас цены таковы:

в ЦНАПах и ДМС :

: 958 грн – за оформление до 20 рабочих дней;

1 598 грн – за оформление до 7 рабочих дней.

в центрах ГП "Документ" :

: 1 608 грн – за оформление до 20 рабочих дней;

2 248 грн – за оформление до 7 рабочих дней.

Также есть возможность получить паспорт за три рабочих дня в случаях, связанных с лечением, сопровождением тяжелобольных родственников или в случае смерти родственника за границей. Согласно законодательству Украины, сроки рассмотрения заявления-анкеты таковы:

до 20 рабочих дней – в обычном порядке;

рабочих дней – в обычном порядке; до 7 рабочих дней – в срочном порядке (с уплатой повышенного сбора);

рабочих дней – в срочном порядке (с уплатой повышенного сбора); до 3 рабочих дней – в исключительных случаях, предусмотренных законодательством;

рабочих дней – в исключительных случаях, предусмотренных законодательством; до 90 дней – в случае оформления выезда на постоянное место жительства (ПМЖ).

Отследить статус производства документа можно на официальном сайте Государственной миграционной службы Украины. Срок действия загранпаспорта зависит от возраста заявителя:

для детей (до 16 лет) – паспорт действителен в течение 4 лет;

для граждан, которым исполнилось 16 лет – паспорт действителен в течение 10 лет.

Украинцы могут иметь одновременно не более двух действующих загранпаспортов. Это полезно для тех, кто часто путешествует и нуждается в оформлении виз в несколько стран одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы за границей смогут быстрее получать загранпаспорта по почте. Стоимость услуги экспресс-доставки документа составит 6 долларов без НДС.

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