В списке Медведчук и соратники: Евросоюз продлил санкции против пропагандистов РФ

Европейский Союз продлил индивидуальные санкции против лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом. Ограничительные меры будут действовать еще год – до 9 октября 2026 года.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС. Сейчас санкции распространяются на 47 физических лиц и 15 организаций, среди которых есть соратники Виктора Медведчука. Их активы заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им финансовые ресурсы или экономическую помощь.

"В общем, ограничительные меры, учитывая дестабилизирующую деятельность России сейчас применяются к 47 физическим и 15 организациям. Активы этих лиц заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Физические лица также сталкиваются с запретом на въезд на территорию ЕС или транзит через нее", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

8 октября 2024 года Совет ЕС ввел систему санкций в ответ на гибридные действия России, подрывающие фундаментальные ценности ЕС, безопасность, стабильность и целостность стран Евросоюза. Ограничения также направлены против тех, кто отвечает за гибридную деятельность против третьих стран и международных организаций.

В мае 2025 года Евросоюз расширил действие санкций, добавив в перечень финансовых спонсоров дестабилизирующей деятельности и активы, связанные с ней. Также было разрешено приостанавливать лицензии на вещание российских СМИ, распространяющих дезинформацию.

18 июля 2025 года Высокий представитель ЕС осудил длительные гибридные атаки России. Он отметил, что Кремль систематически и намеренно прибегает к саботажу, кибератакам, вмешательству в работу критической инфраструктуры и манипуляциям информацией. Эта деятельность еще больше обострилась с начала войны агрессии против Украины и, вероятно, будет продолжаться в ближайшем будущем.

ЕС и его государства-члены будут продолжать использовать весь спектр доступных инструментов для защиты, предотвращения, сдерживания и реагирования на такое злонамеренное поведение.

Как сообщал OBOZ.UA, страны G7 ("Большой семерки") договорились нацеливаться на тех, кто увеличивает закупки российской нефти и способствует обходу санкций. Они усиливают торговые ограничения и меры для сокращения доходов России от энергоресурсов.

Кроме этого, Европейский Союз продвигает идею использования замороженных российских активов для предоставления репарационного кредита Украине. Впрочем, речь идет не о конфискации, а об использовании этих средств для предоставления кредита правительству Украины, которое должно его вернуть после выплаты послевоенных репараций Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!