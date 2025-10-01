"Мы не конфискуем российские активы": чем завершились переговоры ЕС по "репарационному кредиту" для Украины

Европейский Союз (ЕС) продвигает идею использования замороженных российских активов для предоставления репарационного кредита Украине. Впрочем, речь идет не о конфискации, а об использовании этих средств для предоставления кредита правительству Украины, которое должно его вернуть после выплаты послевоенных репараций Россией.

Видео дня

Об этом, как сообщил корреспондент OBOZ.UA, после саммита лидеров ЕС заявила президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Европа близка к консенсусу относительно того, что РФ должна нести ответственность за разрушения и страдания украинского народа.

"Нам придется усилить давление на Россию. И именно поэтому я предложила репарационные кредиты для Украины на основе замороженных российских активов. Мы не конфискуем активы, а берем наличные остатки для займов Украине. Украина должна вернуть этот кредит, если Россия заплатит репарации, поскольку виновник должен быть привлечен к ответственности", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что именно Россия является агрессором, поэтому именно она виновата в последствиях войны. А репарационный кредит президент ЕК назвала надежным юридическим инструментом, чтобы привлечь Кремль к ответственности.

"Среди нас растет консенсус относительно того, что не только европейские налогоплательщики должны платить за поддержку Украины, но и Россия обязана нести ответственность. Это Россия является виновником. Я думаю, теперь у нас есть надежный юридический способ сделать это с помощью предложений по репарационным кредитам", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

В чем суть предложения

Ранее Европейская комиссия официально предложила государствам-членам ЕС использовать суверенные российские активы, замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear, для финансирования нового кредита для Украины объемом 140 млрд евро. В основе предложения:

компенсация Euroclear стоимости замороженных активов;

подписание индивидуального долгового контракта с Euroclear под 0%;

выплата кредита только после завершения войны и уплаты Россией репараций.

Позиция стран ЕС

Немецкий канцлер Фридрих Мерц настаивает, чтобы средства использовались исключительно на закупку оружия, а не на восстановление инфраструктуры. Его аргумент поддержали большинство стран-членов.

Зато Франция поддерживает направление средств именно на европейское вооружение. Но самым большим скептиком этой идеи выступила Бельгия, власти которой опасаются возможных судебных исков и правовых коллизий в случае изъятия средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Сенат Соединенных Штатов Америки была внесена новая резолюция по замороженным в мире российским активам. Резолюция призывает исполнительную власть и лидеров стран "Большой семерки" и Европейского Союза конфисковать суверенные активы страны-агрессора России, находящиеся под юрисдикцией членов G7.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!