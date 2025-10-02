Страны G7 усиливают давление на Россию из-за нефтяных закупок: что планируют сделать

Страны G7 ("Большой семерки") договорились нацеливаться на тех, кто увеличивает закупки российской нефти и способствует обходу санкций. Они усиливают торговые ограничения и меры для сокращения доходов России от энергоресурсов.

Об этом сообщает Reuters. 1 октября на виртуальной встрече представители экономически мощных государств договорились нацеливаться на тех, кто продолжает увеличивать закупки российской нефти, а также на тех, кто помогает обходить международные санкции.

Отмечается, что это часть широкого плана по сокращению доходов Москвы от продажи энергоресурсов, финансирующих ее военные усилия. В заявлении G7 отмечается важность использования торговых мер, включая тарифы и запреты на импорт и экспорт, чтобы усилить давление на Россию. Министры подчеркнули:

"Мы будем нацеливаться на тех, кто продолжает увеличивать свои закупки российской нефти после вторжения в Украину, и на тех, кто способствует обходу санкций", – подчеркнули министры. В то же время в документе указано, что страны-члены G7 намерены постепенно прекратить импорт энергоресурсов из России, включая нефть и газ.

Полномасштабное вторжение России в Украину началось в феврале 2022 года. Москва уже оказалась под жесткими санкциями со стороны западных государств, но доходы от продажи энергоресурсов остаются важным источником финансирования ее военных операций. По словам советника Президента Украины Андрея Ермака, решение G7 является важным сигналом международной солидарности:

прорабатывается координация по использованию замороженных российских активов для финансовых потребностей Украины;

для финансовых потребностей Украины; усиливаются ограничения на российский нефтяной экспорт , включая тарифы, запреты на импорт и экспорт, а также меры против тех, кто покупает российские энергоресурсы и помогает обходить санкции;

, включая тарифы, запреты на импорт и экспорт, а также меры против тех, кто покупает российские энергоресурсы и помогает обходить санкции; такие вопросы стали постоянной частью международного агенства безопасности, и их неоднократно обсуждали на встречах с советниками по национальной безопасности.

Важно, что в заявлении G7 не названы конкретные страны, однако ранее Вашингтон призывал к применению тарифов на покупателей российской нефти, таких как Индия и Китай. Предыдущие администрации США уже вводили ограничения на импорт энергоресурсов из стран, которые активно покупают российскую нефть, чтобы уменьшить поступления доходов в бюджет Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз (ЕС) продвигает идею использования замороженных российских активов для предоставления репарационного кредита Украине. Впрочем, речь идет не о конфискации, а использование этих средств для предоставления кредита правительству Украины, которое должно его вернуть после выплаты послевоенных репараций Россией.

