В случае продления обстрелов энергетики шахты и ТЭС ожидает проблема переполненных складов с углем

В случае продолжения обстрелов энергетических объектов государственные и частные шахты и теплоэлектростанции ожидает проблема переполненных складов с негде сжечь уголь.

Об этом в своем Telegram-канале написал вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец.

Он отметил, что оккупанты разрушили или захватили почти все украинские ТЭС. Все государственное поколение ПАО "Центрэнерго" захвачено (Углегорская ТЭС) или разрушено (Змиевская и Трипольская ТЭС). 80% частного поколения ДТЭК разрушены ракетными обстрелами. Как следствие, украинские шахты потеряли потребителя своей продукции.

"Ведь добытый ими уголь просто негде сжигать. О значительном сокращении доступных и работающих блоков ТЭС после атак свидетельствуют и рекордные, как на сегодняшний период года, объемы угля на складах. По информации, опубликованной экс-министром энергетики Ольгой Буславец, по состоянию на конец апреля 2024 составы украинских ТЭС и ТЭЦ составляют более 1,6 млн тонн угля", – написал Трофимец.

Он также напомнил слова советника премьер-министра Украины Юрия Бойко, который прогнозирует, что в следующую зиму энергосистему ожидает нехватка генерирующих мощностей, на которых газ и уголь можно сжечь, чтобы получить электроэнергию и тепло.

"Сегодня шахты работают в обычном режиме, отгружая уголь на склады. Обычно его количество сжигается летом, когда атомные блоки выходят в ремонт, и работу энергосистемы поддерживают ТЭС. Тем не менее, этим летом, ряд тепловых мощностей не будет работать, и значительная часть накапливаемых на складах угля не будет сожжена на неработающих электростанциях. И, соответственно, не будет оплачена шахтерам. Это создает проблемы для шахт. И у них нет простого решения. Сегодня правительству нужно найти решение не только как обеспечить производство энергии, но и как не допустить закрытия шахт из-за недостаточного спроса на уголь", – рассказывал Бойко.

По данным Трофимца, на сегодняшний день емкость складов для хранения угля практически исчерпана, а его накопление и хранение в других местах проблему не решит, ведь уголь также имеет свой срок годности (до полугода).

О критичности проблемы рассказали и на государственных шахтах. В профсоюзе работников угольной промышленности заявили, что если власть не поможет урегулировать кризис на "Львовугле", который возник из-за уничтожения единственного потребителя – Трипольской ТЭС, предприятие может остановиться.

Трофимец отметил, что на частных шахтах проблема с переполнением складов хоть и стоит так же остро, но пока там проходят ее "на грани". Уточняется, что там балансируют между желанием сохранить работу шахт и фактическим приближением к точке, где накапливать больше угля станет физически невозможно.

"В ДТЭК "Энерго" заверили, что делают все возможное, чтобы поддержать устойчивость украинской угледобычи и сохранить прошлогодние объемы добычи угля, несмотря на последствия последних массированных атак. Сейчас в основном уголь накапливается на складах угольных предприятий, немного идет на сожжение на ТЭС. Если атаки продолжатся, и этот уголь негде будет сжигать, компания столкнется с новыми вызовами", – предупредил Трофимец.

Ранее сообщалось, что в этот отопительный сезон тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали работали больше часов, чтобы помочь энергосистеме во время дефицита в ней.