Последствия санкций и атак по НПЗ: в России существенно подскочили цены на лекарства, теперь их хотят продавать поштучно или из мешков

В России война и санкции привели к тому, что лекарства стали недоступны для многих жителей страны. Рассрочка на покупку медикаментов уже не спасает. Теперь планируют продавать препараты поштучно – по несколько таблеток в руки. А еще хотят готовить лекарства сразу в аптеках, якобы так дешевле.

Лекарства в РФ подорожали на 14%

После того как Россия вторглась в Украину, против страны-агрессора ввели международные санкции. Они отразились в том числе и на ассортименте аптечных препаратов. Например, в России уже нельзя купить более 130 наименований медикаментов. Среди них – лекарства против онкологии, антибиотики, противоэпилептические препараты, иммунодепрессанты, от аллергии, туберкулеза, ВИЧ, малярии.

Но вслед за этим к российским пациентам пришла новая беда. Из-за войны, санкций, энергетического и топливного кризисов цены подскочили на все, в том числе и на лекарства.

Только в 2025 году стоимость медикаментов возросла на 14%, и теперь средняя цена лекарства составляет 416 руб. (208 грн). Причина – растущий курс валют, поскольку в большинстве российских препаратов есть зарубежные составляющие, которые покупают за доллары либо евро. На стоимость также повлиял рост тарифов на перевозки. После множества атак украинских БПЛА на НПЗ, центры погрузки нефти бензин и дизель серьезно подскочили в цене. Плюс повышение коммуналки (ведь за аптеки и склады нужно платить). И это также сказалось на ценах.

Эксперты не скрывают, в России почти все перевозят автотранспортом, поэтому подорожание бензина на 20 руб. и более серьезно отразилось на цене продуктов.

Таблетки будут продавать поштучно

Теперь в Госдуме предлагают удешевить лекарства. О том, что россияне уже пару лет подряд покупают таблетки в рассрочку, известно всем. Но депутат Айрат Фаррахов пошел дальше. Он считает, что нужно экономить на упаковках от лекарств и продавать их просто из мешков или больших коробок. А также поштучно.

"Если заболела голова и нужно выпить 1-2 таблетки, зачем покупать 10 таблеток? Доза не соответствует содержанию упаковки, и препараты выбрасываются. Для пенсионеров это существенно", – заявил российский депутат.

Кроме того, он считает, что нужно готовить лекарства прямо в аптеках, так будет дешевле.

Правда, производители медикаментов поступают по-другому. Они, наоборот, увеличивают упаковки: например, вместо 10 таблеток теперь кладут 20 или 30. Говорят, что покупателям так дешевле.

Да и сами россияне переходят на приобретение препаратов онлайн (так тоже дешевле). И покупают в складчину с родственниками или соседями большие упаковки, таким образом экономят.

Люди жалуются, что на самом деле лекарства подорожали не на 14%, а гораздо больше. Например, препарат "Ксарелто", который назначают против образования тромбов, подорожал на 500 руб. (250 грн) – с 2700 до 3200 руб. Причем производится он в Санкт-Петербурге, то есть это отечественный препарат. А стоимость сиропа корня солодки от кашля за год подорожала втрое. "Кеторол" прибавил в цене 30%, "Нафозалин" – 25%, "Но-шпа" – 15%, даже активированный уголь подорожал на 9%.

Власти думают, как успокоить пенсионеров

По прогнозам, в следующем году все лекарства в России подорожают еще на 6-12% в зависимости от наименования.

Еще в июле нынешнего года, по данным опроса, треть россиян не могла позволить себе покупку элементарных лекарств. Среди них не только пенсионеры, но и семьи, имеющие детей, с низкими и средними доходами.

Чтобы выпустить пар у населения, в Госдуме РФ вновь придумывают хитрые ходы. Хотят компенсировать стоимость лекарств для пенсионеров. Какие группы туда попадут и какую часть сможет оплатить дырявый российский бюджет – пока не ясно.

Также непонятно, как отреагирует фармацевтический рынок РФ на идею производства таблеток и микстур прямо в аптеках или на экономию на упаковках и продажу таблеток поштучно из мешков.