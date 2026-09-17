Одесситы Андрей Ставницер и Вячеслав Крук, львовянин Тарас Кицмей и киевлянин Владимир Многолетний вошли в ТОП-20 бизнесменов-новаторов Украины

В Украине определили 20 предпринимателей, чьи проекты представляют различные направления трансформации экономики – от новых промышленных производств и агротехнологий до частной медицины, глобальных IT-продуктов и современной логистики.

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Рейтинг "ТОП-20 бизнесменов-новаторов Украины – 2026" опубликовала национальная рейтинговая платформа "Элита Украины". Исследование подготовлено при участии экспертов рейтингового агентства ElitExpert.

В первую десятку вошли Виктор Пинчук, Василий Хмельницкий, Сергей Тигипко, Андрей Ставницер, Тарас Кицмей, Андрей Вадатурский, Вячеслав Крук, Юрий Косюк, Андрей Веревский и Владислав Чечеткин.

Одной из особенностей списка стало региональное и отраслевое разнообразие его участников.

Одесский регион представляют Андрей Ставницер и Вячеслав Крук. Ставницер связан с развитием TIS, портовых терминалов и логистической инфраструктуры – направления, которое после начала полномасштабной войны приобрело стратегическое значение для украинского экспорта.

Вячеслав Крук представляет сферу медицины. С его именем связано многолетнее развитие INTO-SANA, а среди новых проектов – YEMETS ACADEMY и центр медицинской реабилитации REALIVE-MED. YEMETS ACADEMY формирует экспертную медицинскую сеть для пренатальной диагностики сложных патологий сердца, тогда как REALIVE-MED развивает комплексную реабилитацию пациентов.

Львов представлен одним из пионеров украинской IT-индустрии Тарасом Кицмеем, соучредителем SoftServe, и соучредителем и генеральным директором Intellias Виталием Седлером. Обе компании демонстрируют модель преобразования украинской инженерной экспертизы в международный технологический бизнес.

Другое направление цифровой экономики представляет соучредитель Genesis Владимир Многолетний. Созданная вокруг Genesis экосистема ориентирована уже не только на экспорт ИТ-услуг, но и на разработку собственных цифровых продуктов для глобальных рынков.

В промышленном и инвестиционном сегменте в рейтинг вошли Виктор Пинчук, Василий Хмельницкий, Сергей Тигипко и Игорь Лиски. Их бизнес-модели охватывают модернизацию промышленности, инвестиционные экосистемы и создание новых производственных мощностей в Украине.

Аграрный сектор представляют Андрей Вадатурский, Юрий Косюк и Андрей Веревский. Современный агробизнес в рейтинге рассматривается уже не только как производство сельскохозяйственной продукции, но и как сочетание автоматизации, переработки, хранения, логистики и работы на глобальных рынках.

Александр Кардаков представляет Defense Tech, Владислав Чечеткин – e-commerce, Андрей Федоров – креативную экономику, а Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк – технологическую трансформацию логистики.

Согласно методологии рейтинга, размер личного состояния не был определяющим критерием. Эксперты оценивали инновационность и масштаб проектов, инвестиции в Украине, технологичность, влияние на отрасль, человеческий капитал, международную конкурентоспособность и перспективность создаваемых бизнес-моделей.

Полный список "ТОП-20 бизнесменов-новаторов Украины – 2026" доступен на платформе "Элита Украины".