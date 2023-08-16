В разгар подготовки к отопительному сезону ТЭС ДТЭК увеличили отпуск электроэнергии на четверть

В последние три месяца, для поддержки украинской энергосистемы, ТЭС ДТЭК Энерго нарастили отпуск электроэнергии на 26%.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечается, в разгар ремонтной кампании и подготовки к предстоящему отопительному сезону ТЭС ДТЭК продолжают поддерживать устойчивость украинской энергосистемы своими маневровыми мощностями.

"За 7 месяцев этого года теплоэлектростанции компании отпустили почти 8,4 млрд кВт*ч электроэнергии. Это эквивалентно среднему потреблению около 2,8 млн семей в течение года", – говорится в сообщении ДТЭК Энерго.

В компании уточняют, что в последние три месяца, во многом из-за жары, ТЭС ДТЭК Энерго несут повышенную нагрузку. Да, в мае-июле этого года они сгенерировали в украинскую энергосистему на 26% больше электроэнергии, чем за аналогичный период прошлого года.

"Энергетики как никто лучше чувствуют свою ответственность перед украинцами в преддверии очередной незаурядной зимы. В режиме 24/7 наши работники ремонтируют блоки на станциях и готовят оборудование тепловой генерации к максимальной нагрузке в течение отопительного сезона", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Он добавил, что ДТЭК Энерго делает все, чтобы очередная "экстремальная" зима прошла для украинцев со светом и теплом.

Накануне в компании заявляли, что до конца года в плановые ремонты ТЭС и подготовку рядов – ключевые аспекты подготовки к осенне-зимнему периоду планируют инвестировать около 11 млрд гривен.