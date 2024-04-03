В Раде продвигают идею с "откупом" от мобилизации за 20 тысяч в месяц, – Гончаренко

Новая модель бронирования, которая предусматривает оплату в 20 тысяч гривен ежемесячно за каждого работника, углубляет раскол в обществе и является рабовладельческой.

Такое мнение высказал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Благодаря нашим с вами усилиям удалось сбить инициативу по бронированию за 35 тысяч зарплаты. Но радоваться рано. Потому что "слуга" Наталуха (нардеп Дмитрий Наталухой, Председатель Комитета ВРУ по экономическому развитию, автор модели экономического бронирования. – Ред.), настаивает на том, чтобы предприятия покупали бронь для работников. Как будто речь идет не о людях", – заметил нардеп.

Он выразил убеждение, что такая модель усугубляет общественное разделение и не убережет экономику Украины от кризиса.

"Руководитель любого предприятия превращается в местного "божка-рабовладельца". Ибо только от него будет зависеть, останется ли работник в списке забронированных или будет мобилизован. Но бронирование это не "откуп", а механизм прагматичного сохранения экономики. Никакие рабские схемы не помогут, когда однажды бизнес просто начнет закрываться из-за нехватки людей", – резюмировал нардеп.

Как известно, Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

Но эта идея встретила сопротивление общества и волну критики. После этого нардеп, член оборонного комитета ВР Игорь Копытин заявил, что правка о бронировании в привязке к зарплате была снята с рассмотрения без обсуждения, поскольку сутью такого подхода стал бы принцип "война для бедных", а это недопустимо.