В Полтавской области заблокирована работа газодобывающего предприятия – СМИ

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находятся на исторически низком уровне и заполненность приближается к 10%, что очень рискованно, считает бывший директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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Об этом сообщает издание "Украинские новости".

"Согласно официальной информации с сайта Европейской ассоциации операторов ПХГ, сейчас наши хранилища заполнены на 11,63% (37,1196 TWh, или примерно 3,375 млрд м3). Ровно год назад была наполненность 19,7%, или 5,950 млрд м3. То есть на 2,575 млрд м3 больше", – привел данные Макогон.

По его словам, в информационном пространстве фигурирует информация о том, что в хранилищах сейчас 8,1 млрд куб. м и они наполнены на 27%, но эта разница объясняется тем, что здесь в запасы входят 4,513 млрд куб. м буферного газа, который невозможно отобрать из ПХГ без нарушения условий эксплуатации хранилищ.

В НАК "Нафтогаз Украины" не исключают и не опровергают информацию Макогона, но отмечают, что имеют достаточно запасов газа для прохождения отопительного сезона. При этом не предоставляют никаких расчетов.

В то же время на фоне исторического снижения запасов в ПХГ в Полтавской области заблокирована работа Представительства "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" – одного из газодобывающих предприятий группы Smart Energy, которое может давать до 6,5 млн кубометров газа ежемесячно.

"Остановлены скважины актива британского инвестора – публичной компании Enwell Energy, которые еще недавно ежесуточно давали: 210 тыс. м3 природного газа, 35 тонн конденсата, 25 тонн нефти, 19 тонн сжиженного газа. И это тогда, когда ПХГ полупустые. Сколько от этого украинская экономика потеряет до конца года, не сложно сосчитать, – обратил внимание на проблему Председатель комитета недропользования Европейской Бизнес Ассоциации Дмитрий Кащук.

По его данным, если работу предприятия не разблокировать в ближайшее время, то будет потеряна наиболее производительная в настоящее время газовая скважина №119 Мехедовско-Голотовщинского месторождения из-за заводнения, а в недрах навсегда останутся около 390 млн кубометров газа.

"Существует механизм, позволяющий восстановить эту добычу быстро без ущерба для государства и не нарушая санкции. Такой механизм был применен для предприятий Smart Energy на прифронтовой Харьковщине. К сожалению, это произошло лишь после 1,5 года простоя и значительных потерь для экономики. Поэтому очень надеемся на скорейшее возобновление работы газодобывающих предприятий. Каждый кубометр газа в текущей ситуации важен", – отметили в компании.

Напомним, в ноябре прошлого года Государственная служба геологии и недр вторично аннулировала лицензии на добычу природного газа на Свиридовском и Мехедовско-Голотовщинском месторождениях Полтавской области, а также Васищевском месторождении Харьковской области. Ранее в Министерстве экономики и Службе безопасности Украины не ответили на вопрос, зачем было останавливать добычу газа на трех месторождениях в Харьковской и Полтавской областях и почему не были учтены предварительные корректирующие выводы СНБО, что и привело к остановке газодобычи.