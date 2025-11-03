В monobank появились общие карты: как это поможет контролировать семейные финансы
Украинцы давно ждали эту функцию – monobank запустил совместные карты, позволяющие делить бюджет без перебросок и лишних нервов.
Теперь больше не надо ежедневно сбрасывать деньги партнеру, ребенку или родителям – средства доступны сразу, в несколько кликов.
Как это работает
Все просто: достаточно обновить приложение и нажать под своей карточкой кнопку "Открыть доступ".
Далее – выбрать человека, которому вы доверяете, и установить месячный лимит расходов.
После этого у него появится собственная карта с уникальным номером, но с вашим общим балансом.
И главное – никакого хаоса в учете: владелец карты видит все транзакции со счета, а тот, кому открыли доступ, – только свои расходы.
Если ситуация изменилась, доступ можно отключить в любой момент – буквально одним нажатием.
Для кого это удобно
Функция создана для всех, кто имеет общий бюджет или помогает близким.
Например:
- родители могут дать детям карту с лимитом на карманные расходы;
- супруги могут разделить оплату покупок, не перебрасывая деньги каждый день;
- дети могут открыть доступ пожилым родственникам, чтобы помогать с оплатами без наличных.
Безопасно и законно
В monobank подчеркивают: каждый пользователь получает индивидуальную карту с собственным номером, что обеспечивает защиту от мошенничества и соответствует требованиям банковского законодательства.
Баланс при этом остается общим – удобно, если нужно вести один счет на двоих или даже нескольких человек.
Банкинг по-человечески
monobank традиционно добавляет к технологическим решениям немного человечности – именно поэтому функция совместных карт выглядит как логичный шаг для современных семей.
Без передачи физической карты, без путаницы с переводами, без лишних разговоров в стиле "а ты уже перебросил деньги?"
Теперь финансы в семье можно контролировать спокойно, прозрачно и с любовью – просто обновите приложение.