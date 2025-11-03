В monobank появились общие карты: как это поможет контролировать семейные финансы

Украинцы давно ждали эту функцию – monobank запустил совместные карты, позволяющие делить бюджет без перебросок и лишних нервов.

Видео дня

Теперь больше не надо ежедневно сбрасывать деньги партнеру, ребенку или родителям – средства доступны сразу, в несколько кликов.

Как это работает

Все просто: достаточно обновить приложение и нажать под своей карточкой кнопку "Открыть доступ".

Далее – выбрать человека, которому вы доверяете, и установить месячный лимит расходов.

После этого у него появится собственная карта с уникальным номером, но с вашим общим балансом.

И главное – никакого хаоса в учете: владелец карты видит все транзакции со счета, а тот, кому открыли доступ, – только свои расходы.

Если ситуация изменилась, доступ можно отключить в любой момент – буквально одним нажатием.

Для кого это удобно

Функция создана для всех, кто имеет общий бюджет или помогает близким.

Например:

родители могут дать детям карту с лимитом на карманные расходы;

супруги могут разделить оплату покупок, не перебрасывая деньги каждый день;

дети могут открыть доступ пожилым родственникам, чтобы помогать с оплатами без наличных.

Безопасно и законно

В monobank подчеркивают: каждый пользователь получает индивидуальную карту с собственным номером, что обеспечивает защиту от мошенничества и соответствует требованиям банковского законодательства.

Баланс при этом остается общим – удобно, если нужно вести один счет на двоих или даже нескольких человек.

Банкинг по-человечески

monobank традиционно добавляет к технологическим решениям немного человечности – именно поэтому функция совместных карт выглядит как логичный шаг для современных семей.

Без передачи физической карты, без путаницы с переводами, без лишних разговоров в стиле "а ты уже перебросил деньги?"

Теперь финансы в семье можно контролировать спокойно, прозрачно и с любовью – просто обновите приложение.