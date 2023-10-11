В Мирноград в Донецкой области доставили 4 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Четыре тысячи наборов с продуктами первой необходимости бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова везут в Мирноград Донецкой области.

В ближайшее время их начнут получать местные жители. В первую очередь речь идет о наиболее уязвимых слоях населения, в частности, людях, имеющих инвалидность.

В наборах – продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 285 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

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С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU