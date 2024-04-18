В Минэнерго и НКРЭКУ рассматривают пересмотр тарифа на свет для ремонта энергосистемы, – Кучеренко

Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изучают возможность пересмотра тарифа на свет для восстановления энергосистемы после обстрелов.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко.

"Есть ожидания, и, наконец, они официально признали и просчитывают и рассчитывают (размер тарифа на электроэнергию для населения. – Ред.) варианты. Действительно, решение принимается не Минэнерго, решение будет принимать правительство своим постановлением. Это действительно так. Но Министерство готовится вместе с НКРЭКУ, чтобы, в случае необходимости, а мой прогноз, что, к сожалению, будет, потому что дефицит средств на все это", – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что средства на восстановление энергосистемы нужно искать в разных источниках. Это тариф на свет, внешняя и бюджетная поддержка, а также инвестиционные средства.

"Есть государственные компании, которые зависят от бюджета, потому что у них собственник – государство, и они только из бюджета могут инвестировать в этот ремонт. Поэтому я думаю, что этот вариант, к сожалению, выглядит реалистичным", – подытожил он.

Ранее Кучеренко заявлял, что тариф на электроэнергию для бытовых потребителей должен быть установлен на уровне, который покрывал бы себестоимость производства электроэнергии.