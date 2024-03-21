В Минэкономики открестились от правительственного проекта о 'зарплатном' бронировании

В Министерстве экономики до сих пор не получили разработку инициативы, которая предусматривает бронирование только для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн.

Об этом заявили в ведомстве в ответ на запрос редакции РБК Украина.

"На сегодняшний день указанная модель бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время находится на этапе межведомственного обсуждения, в том числе относительно целесообразности введения дополнительных условий для бронирования военнообязанного по размеру его заработной платы и объемов уплаты предприятием налогов, сборов платежей. Проект акта Кабинета Министров Украины о внедрении перспективной модели бронирования военнообязанных в заинтересованные органы не направлялся", – заявили в Минэкономики.

Вместо этого заметили: с целью цифровизации механизма бронирования военнообязанных, Минэкономики вместе с Минобороны, Минцифры, Государственной налоговой службой и Генштабом прорабатывают модель бронирования в электронном виде, которая будет предусматривать представление такого списка через Портал "Действие".

Напомним: Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

Эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных". Экономисты напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.