В "Метинвесте" призвали ускорить антидемпинговые расследования в отношении турецких труб, изготавливаемых из российского металла

Украинские производители сталкиваются с конкуренцией со стороны турецкой металлопродукции, которая производится с использованием российских полуфабрикатов. В то же время ЕС ограничивает доступ украинской стали на свой рынок, но открывает его для российской продукции.

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Об этом рассказал операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, проблема уже ощущается и на внутреннем украинском рынке. Украина, в частности, увеличивает закупки труб в Турции. "Фактически это означает, что Украина покупает российский металл, потому что турки катают рулон из дешевого российского сляба", – говорит Мироненко.

По его словам, турецкие производители вытесняют украинских производителей сразу в нескольких сегментах – труб, рулонного проката и арматуры.

"Турция сейчас занимается демпингом повсеместно – на трубах, рулонах, арматуре. Берут дешевый российский сляб, перерабатывают его в трубу и заваливают этой дешевой продукцией все рынки, включая украинский", – сказал он.

Мироненко отметил, что Украина при этом медленно применяет инструменты торговой защиты. "Пока ЕС и США оперативно применяют антидемпинговые инструменты для своих производителей, в Украине торговая защита внутреннего рынка годами согласовывается, а демпинговый импорт тем временем вытесняет украинскую продукцию даже на нашем собственном рынке", – отметил он.

По его словам, украинские предприятия могли бы наращивать производство внутри страны. В частности, "Интерпайп" мог бы производить больше труб вместо турецких, а "Запорожсталь" – поставлять больше проката для такого производства.

Отдельно Мироненко обратил внимание на ситуацию на рынке ЕС: по его словам, европейские партнеры ограничивают украинский экспорт квотами и механизмом CBAM, но в то же время продолжают закупать российские полуфабрикаты. "Европа почему-то пытается защититься в первую очередь за счет Украины. Российские полуфабрикаты как покупали, так и покупают. Получается политика двойных стандартов", – заявил он.

Между тем Украина из-за блокады портов фактически зависит от европейского рынка, тогда как другие направления стали экономически невыгодными из-за высокой стоимости логистики. Ситуация, когда украинская продукция сталкивается с ограничениями в ЕС, а дешевый металл российского происхождения через Турцию продолжает конкурировать с украинскими производителями, дополнительно ухудшает положение отрасли.

Ранее в Федерации металлургов заявили, что Украина должна оперативно начать антидемпинговые расследования в отношении металлопродукции из Турции, поскольку значительная часть её ценового преимущества формируется благодаря дешёвому российскому сырью. Такой импорт вытесняет украинских производителей с внутреннего рынка, сокращает загрузку предприятий, занятость и налоговые поступления.