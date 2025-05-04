В мае некоторые украинцы получат сразу две пенсии: кто имеет на это право и что нужно сделать

В мае некоторые украинцы могут получить сразу две пенсии – по возрасту и в связи с инвалидностью или потерей кормильца. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд или орган соцзащиты и отвечать требованиям по возрасту и страховому стажу.

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Об этом сообщили в Департаменте соцзащиты Сумского горсовета. В мае 2025 г. в Украине расширяется государственная поддержка лиц с инвалидностью. Двойная выплата в мае касается следующих категорий:

людей с инвалидностью, достигших пенсионного возраста;

лиц с инвалидностью, потерявших кормильца.

По действующему законодательству эти люди могут одновременно получать как пенсию по возрасту, так и выплату по инвалидности. Это касается и детей с инвалидностью и взрослых, которым установлена инвалидность с детства.

Какие условия нужно выполнить

Для оформления второй выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины или орган социальной защиты по месту жительства. Назначение второй пенсии возможно только при соответствии требованиям к возрасту и страховому стажу. Минимальные требования к стажу:

I и II группа инвалидности – до 10 лет;

ІІІ группа инвалидности – от 1 до 14 лет.

Размеры выплат

Размеры социальных выплат по инвалидности остаются такими же, как и в прошлом году. А именно:

I группа инвалидности с детства – 100% прожиточного минимума (2360 грн);

ІІ группа – 80% (1888,80 грн);

ІІІ группа – 60% (1416,60 грн);

дети с инвалидностью – 70% (1652,70 грн.).

Также действует программа надбавки по уходу. Размер этой надбавки зависит от группы инвалидности, возраста ребенка и статуса лица, осуществляющего уход. Например:

для лиц с инвалидностью I группы подгруппы А – прибавка составляет 200% прожиточного минимума;

для детей с инвалидностью в возрасте до 6 лет подгруппы А – также 200%;

для других детей с инвалидностью – 50%.

Какие документы нужны

заявление;

копия свидетельства о рождении ребенка (для детей);

справка об обучении (для детей, не состоящих на госсодержании);

справки и решения суда/органов опеки (в случае попечительства или если ребенок лишен родительской опеки);

документы, подтверждающие факт ухода.

Одинокие лица с инвалидностью ІІ и ІІІ групп должны дополнительно указать, что нет трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать. Напомним, что в госбюджете на 2025 год предусмотрены следующие минимальные пенсии:

2725 грн – для неработающих пенсионеров без привязки к стажу;

– для неработающих пенсионеров без привязки к стажу; 3370 грн – для лиц старше 65 лет с полным стажем;

– для лиц старше 65 лет с полным стажем; 2980-3240 грн – для пенсионеров в возрасте 70-80 лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам с 1 июня проведут перерасчет пенсий задним числом. Прибавку получат работающие пенсионеры, по состоянию на апрель имели не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

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