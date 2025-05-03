Украинцам через несколько недель пересчитают пенсии задним числом: дадут надбавку за месяцы

Украинцам с 1 июня произведут перерасчет пенсий задним числом. Прибавку получат работающие пенсионеры, по состоянию на апрель имели не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

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Как сообщает ПФУ, проведен перерасчет пенсии лицам, которые продолжали работать, в соответствии с абзацем пятым частью четвертой статьи 42 Закона Украины от 09.07.2003 №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Пересчет пенсии производится лицам, которые на 1 марта 2025 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета) пенсии или прошло не менее двух лет после назначения (предварительного перерасчета) пенсии", - отметили в ПФУ.

Если после назначения (предварительного перерасчета) пенсии на 1 марта 2025 приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два календарных года после ее назначения или предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа.

Если на 1 марта 2025 года у вас было меньше 24 месяцев страхового стажа, пенсия будет увеличена с учетом этого стажа и, при необходимости, новой заработной платы. Пенсионерам, которые после назначения (предварительного перерасчета) пенсии продолжали работать и на 1 марта текущего года приобрели 24 месяца страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа.

Отметим, в Украине 10,8 млн вкладчиков (это 39% экономически активного населения, остальные работают в тени или не работают вовсе). По последним данным ПФУ, средняя зарплата, по которой платят взносы, составляет 15 433 (это информация еще за март). А количество пенсионеров по состоянию на июнь – 10,26 млн. Единый социальный взнос составляет 22% зарплаты. Большинство этой суммы (но не вся) уходит на пенсии. Однако даже если представить, что все 22% будут тратить на финансирование Пенсионного фонда, хватит на среднюю пенсию в размере всего 3,5 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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