В июне ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы для поддержки энергосистемы

В июне компания Д.Трейдинг, входящая в Группу ДТЭК Рината Ахметова, увеличила объемы импорта электроэнергии из Европы для поддержки энергосистемы, пострадавшей в результате массированных российских атак.

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Об этом заявил генеральный директор Д.Трейдинг Дмитрий Маляр.

"D.Trading импортировал в июне 534 млн кВт-ч с долей 63% в общем импорте в Украину. Работаем над увеличением доступности электроэнергии для наших клиентов", – написал он.

Маляр добавил, что в целом по итогам июня импорт электроэнергии в Украину увеличился до 850 млн кВт-ч. В мае было импортировано 450 млн. кВт-ч.

В мае Д.Трейдинг импортировал 225 млн кВт-ч электроэнергии. То есть за месяц объемы импорта увеличились более чем в два раза. Использование межгосударственного пересечения импортерами также увеличилось до 77% номинально доступного, в мае этот показатель составил 57%. Ранее сообщалось, что 3 июля Украина ожидает рекордный объем импорта электроэнергии из пяти стран Европы.