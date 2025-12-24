В ICC Ukraine предупредили об инфляционном взрыве в случае повышения тарифа на распределение газа

Президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Владимир Щелкунов назвал представленные облгазами расчеты по повышению тарифов "абсолютно необоснованными и экономически нелогичными".

Видео дня

По его словам, в ряде регионов предлагается прирост на уровне 95% и 97%, а заложенный рост плановой прибыли достигает 1998% и 1891% соответственно.

"Такие цифры не просто не выдерживают профессиональной критики, они разрушают доверие к самому процессу тарифообразования. В период войны каждое экономическое решение должно быть прозрачным, взвешенным и направленным на защиту государства и общества, а не отдельных частных интересов", – подчеркнул он.

Щелкунов предупредил, что принятие подобных подходов без тщательной проверки будет иметь негативные последствия: пострадает доверие к регулятору и рынку газа, дополнительную нагрузку не выдержат промышленность, агросектор и бизнес, а в самой отрасли усилятся конфликты и тарифные споры, не приводя к ее оздоровлению.

"Для страны, которая воюет, хаотичные и необоснованные решения в сфере энергетики недопустимы", – подчеркнул он.

Президент ICC Ukraine также отметил, что в случае утверждения представленных тарифов цены для населения и бизнеса могут вырасти на 70–120% в зависимости от региона, что ударит по домохозяйствам и производителям, ведь газовые тарифы являются базовой составляющей себестоимости большого количества товаров и услуг.

"Риск инфляционного взрыва очень высок: стремительное подорожание энергоресурсов повлечет подорожание продукции в промышленности, логистике, аграрном секторе и в коммунальной сфере", – объяснил он.

Щелкунов признал потребность отрасли в квалифицированных кадрах, но подчеркнул: повышение зарплат на 100% во время войны требует "абсолютно прозрачного обоснования". По его мнению, это возможно только при условии предварительного детального аудита расходов, доказательства реальной необходимости таких сумм и обеспечения финансовой ответственности перед государством и обществом.