В Германии планируют значительно сократить выплаты для украинцев: кого это коснется

Украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, потеряют особый статус беженца. Вместо выплат в размере €563, они будут получать €180.

Об этом пишет издание BILD. Издание отмечает, что "таким образом, после почти четырех лет убежища, заканчивается особый статус для беженцев из страны, находящейся в состоянии войны".

"Сейчас в Германии проживает 1,1 млн украинцев. Они получают социальную помощь в размере 563 евро в месяц (лица, проживающие самостоятельно)" – напоминают журналисты.

Кроме того, государство берет на себя расходы на аренду жилья и отопление и тому подобное. Зато лица, ищущие убежища, будут получать около 180 евро.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2025 года беженцы от войны в Украине, которые получили временную защиту в Чехии, уплатили в бюджет страны 8,2 млрд чешских крон (около 340 млн евро) в виде налогов и сборов. Это более чем вдвое превышает сумму, потраченную на предоставленную им помощь.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в октябре количество украинских беженцев в Чехии удвоилось – до почти 400 тысяч человек. В результате эта страна стала лидером в Евросоюзе по показателю количества украинцев на душу населения.

