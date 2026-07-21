В "Герион Уорлд" разъяснили свою позицию по поводу выплаты задолженности работникам "КАРПАТНАФТОХИМа" и предложили план действий

Инвестиционный фонд "Герион Уорлд", владеющий 33 % уставного капитала ООО "КАРПАТНАФТОХИМ", поддерживает требования трудового коллектива о выплате задолженности по заработной плате. В компании опровергли информацию о блокировании реализации сырья и объяснили, какие шаги необходимы для безопасного и быстрого решения проблемы.

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Как отмечают в АО "Герион Уорлд", фонд является участником общества, а не его исполнительным органом, поэтому не участвует в оперативном управлении, заключении контрактов или распределении средств, пишет "Информатор Украина".

Защита средств предприятия и новый механизм продаж

В фонде обратили внимание, что ранее сырье с завода уже отгружали за границу для погашения долга перед работниками, однако оплата на счета предприятия так и не поступила.

Чтобы избежать повторения подобных рисков и гарантировать поступление денег работникам, "Герион Уорлд" предложил прозрачный механизм поэтапной продажи, который 1 июля 2026 года был официально одобрен общим собранием участников:

Продажа небольшими партиями: сырье реализуется партиями объемом примерно по 1 250 тонн (один железнодорожный состав);

сырье реализуется партиями объемом примерно по 1 250 тонн (один железнодорожный состав); Поэтапный контроль: отправка каждой следующей партии осуществляется только после поступления средств за предыдущую;

Приоритетность выплат: средства от первой же проданной партии направляются непосредственно на погашение задолженности по заработной плате.

Разъяснения по процедурным вопросам

В "Герион Уорлд" также предоставили разъяснения относительно публичных заявлений о ходе процесса:

Относительно подписания протокола: Согласно уставу (п. 8.7), подписание протокола собрания осуществляет председатель собрания, которым 1 июля был представитель другого участника. Дополнительной подписи от фонда устав не требует, поэтому решение является действительным. Относительно взаимоотношений с покупателями: Фонд не имеет отношения к иностранным контрагентам, которые ранее получили продукцию без оплаты, и выступает за установление причин неуплаты с участием правоохранительных органов, чтобы вернуть средства на счета завода.

"Общее собрание участников уже приняло решение о поэтапной продаже сырья. Фонд полностью поддерживает этот процесс и готов содействовать его максимальной прозрачности, чтобы каждая полученная гривна пошла на выплаты рабочим", — подчеркивают в пресс-службе фонда.

Необходимые шаги для начала выплат

Поскольку с февраля 2026 года Хозяйственный суд Ивано-Франковской области открыл производство по делу о банкротстве предприятия, любая реализация имущества должна происходить в четко определённом правовом поле.

Для фактического запуска продаж и начала расчетов с людьми в настоящее время ожидается предоставление со стороны руководства завода и арбитражного управляющего:

Проекта экспортного контракта с зафиксированными условиями поэтапной оплаты;

Письменного согласия арбитражного управляющего на реализацию имущества в рамках процедуры банкротства.

Предоставление этих документов позволит немедленно приступить к реализации сырья по утвержденной схеме. В "Герион Уорлд" подчеркнули уважение к коллективу "КАРПАТНАФТОХИМа", который обеспечивает работу критически важной инфраструктуры Калуша, и выразили готовность к конструктивному сотрудничеству с целью скорейшего погашения долгов.